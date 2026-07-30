Alarm im Gesundheitshandwerk: Tausende Fachkräfte und Meister fehlen

Eine aktuelle Kofa-Studie am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft zeichnet ein alarmierendes Bild für das Gesundheitshandwerk: In Berufen wie Augenoptik, Hörakustik sowie Orthopädie- und Zahntechnik klafft bundesweit eine erhebliche Fachkräftelücke. Für das Jahr 2025 ermittelte das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung durchschnittlich 7.267 offene Stellen im Gesundheitshandwerk, von denen 4.389 nicht besetzt werden konnten. Besonders betroffen sind Augenoptiker und Hörakustiker. Gesellinnen und Gesellen werden vorrangig gesucht; noch problematischer gestaltet sich die Lage bei den Meistern: Von den ausgeschriebenen Meisterstellen blieben 1.344, also mehr als acht von zehn, unbesetzt. Kofa spricht damit von einer der größten Handwerkslücken.

Die Studie führt dies maßgeblich auf den demografischen Wandel und die Alterung der Gesellschaft zurück: Der Bedarf an Hilfsmitteln wie Brillen, Hörgeräten oder orthopädischen Hilfen wächst kontinuierlich. Für Verbraucher äußert sich der Mangel bereits in längeren Wartezeiten, eingeschränkten Versorgungsmöglichkeiten und weiter entfernten Anlaufstellen, insbesondere in ländlichen Regionen. Erwartet wird eine weitere Verschärfung der Engpässe in den kommenden Jahren. Problematisch ist zudem die Struktur der Ausbildung: Im Gesundheitshandwerk besteht Meisterpflicht, das heißt, in der Regel dürfen nur Meister Betriebe führen und ausbilden. Fehlen Gesellen, schmilzt zugleich der Nachwuchs, aus dem künftige Meister hervorgehen könnten.