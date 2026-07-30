Alarm im Gesundheitshandwerk: Tausende Fachkräfte und Meister fehlen
Eine aktuelle Kofa-Studie am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft zeichnet ein alarmierendes Bild für das Gesundheitshandwerk: In Berufen wie Augenoptik, Hörakustik sowie Orthopädie- und Zahntechnik klafft bundesweit eine erhebliche Fachkräftelücke. Für das Jahr 2025 ermittelte das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung durchschnittlich 7.267 offene Stellen im Gesundheitshandwerk, von denen 4.389 nicht besetzt werden konnten. Besonders betroffen sind Augenoptiker und Hörakustiker. Gesellinnen und Gesellen werden vorrangig gesucht; noch problematischer gestaltet sich die Lage bei den Meistern: Von den ausgeschriebenen Meisterstellen blieben 1.344, also mehr als acht von zehn, unbesetzt. Kofa spricht damit von einer der größten Handwerkslücken.
Die Studie führt dies maßgeblich auf den demografischen Wandel und die Alterung der Gesellschaft zurück: Der Bedarf an Hilfsmitteln wie Brillen, Hörgeräten oder orthopädischen Hilfen wächst kontinuierlich. Für Verbraucher äußert sich der Mangel bereits in längeren Wartezeiten, eingeschränkten Versorgungsmöglichkeiten und weiter entfernten Anlaufstellen, insbesondere in ländlichen Regionen. Erwartet wird eine weitere Verschärfung der Engpässe in den kommenden Jahren. Problematisch ist zudem die Struktur der Ausbildung: Im Gesundheitshandwerk besteht Meisterpflicht, das heißt, in der Regel dürfen nur Meister Betriebe führen und ausbilden. Fehlen Gesellen, schmilzt zugleich der Nachwuchs, aus dem künftige Meister hervorgehen könnten.
Die Möglichkeiten, Engpässe durch Zuwanderung zu lindern, sind begrenzt: Kundennahe Tätigkeiten erfordern nicht nur fachliches Können, sondern auch ausgeprägte Sprachkompetenzen, weshalb das Ausweichen auf ausländische Arbeitskräfte nur eingeschränkt möglich ist. Trotz des Personalbedarfs werden in vielen Berufen mehr Ausbildungsplätze angeboten als nachgefragt, weshalb Kofa-Autorin Lydia Malin verstärkte Sichtbarkeit und Aufwertung der Berufe fordert — etwa analog zur öffentlichen Wahrnehmung von Klimajobs.
Aus Unternehmenssicht ist die Entwicklung ambivalent. Große Ketten wie Fielmann sehen Potenzialskontraste: CEO Marc Fielmann bewertet Augenlaseroperationen als Nischenangebot für wohlhabendere Kundengruppen und erwartet kaum Auswirkungen auf das klassische Brillengeschäft. Laser- und refraktive Eingriffe werden meist nicht von gesetzlichen Kassen getragen und kosteten mehrere Tausend Euro; zudem benötigten viele Patienten aufgrund der Altersweitsichtigkeit weiterhin Lesebrillen. Verlässliche Angaben zur Häufigkeit solcher Operationen fehlen, Schätzungen gehen von 150.000 bis 200.000 Eingriffen jährlich aus.
Für Politik und Branche ergibt sich daraus ein klarer Handlungsauftrag: Ausbildung attraktiver machen, berufliche Aufstiegswege sichern und regionale Versorgungsstrukturen stärken, um die Versorgungssicherheit im Gesundheitsbereich langfristig zu gewährleisten.
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 41,35EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.
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