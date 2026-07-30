L’Oréal stark, Analysten gespalten: Haarpflege top, Duftbranche fragil

Trotz der soliden Zahlen halten einige Institute an zurückhaltenden Einschätzungen fest. Jefferies bestätigte am 27. Juli die Einstufung „Underperform“ für L’Oréal und setzte ein Kursziel von 328 Euro. Analystin Molly Wylenzek leitete aus den Ergebnisdaten des Luxusgüterkonzerns LVMH ab, dass dessen Parfüm- und Kosmetikgeschäft im zweiten Quartal auf vergleichbarer Basis leicht rückläufig war – ein Ergebnis, das hinter Konsenserwartungen zurückblieb. Positiv hob sie hingegen hervor, dass der Bereich Selective Retailing bei LVMH die Erwartungen deutlich übertroffen habe. Jefferies’ Zurückhaltung dürfte demnach vor allem auf Sorgen um die Nachfrageseite im Luxus- und Parfümsegment sowie auf Vergleichsrisiken zurückzuführen sein.

L’Oréal präsentiert sich nach dem zweiten Quartal robust, doch Analysten bleiben geteilter Meinung über die Perspektiven des Kosmetikkonzerns. Konzernzahlen zeigten ein Umsatzwachstum von 8,2 Prozent auf 11,62 Milliarden Euro, bereinigt um Währungseinflüsse und Portfoliotransaktionen ein organisches Plus von 6,3 Prozent. Treiber war vor allem eine starke Nachfrage nach Haarpflegeprodukten; der operative Gewinn stieg im ersten Halbjahr um 6,8 Prozent auf 5,06 Milliarden Euro. Die Aktie reagierte in der Erstnotiz auf Tradegate mit einem Plus von rund drei Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Gegensatz dazu stuft Bernstein Research L’Oréal als „Market-Perform“ mit einem deutlich höheren Kursziel von 405 Euro ein. Callum Elliott lobte in seiner Studie das starke Zahlenwerk und sieht das Unternehmen nach einer herausfordernden Periode wieder in guter Verfassung. Diese optimistischere Sicht spiegelt Vertrauen in die operative Stärke, Markenführung und Ertragskraft von L’Oréal wider.

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Die Divergenz der Analystenstimmen macht deutlich, dass der Markt die kurzfristigen Chancen durch Produktkategorien wie Haarpflege und die strukturellen Risiken im Luxus- und Duftsegment unterschiedlich bewertet. Wichtige Beobachtungspunkte für Anleger bleiben die Margenentwicklung, die Wirkung von Währungseffekten und Zukäufe oder Desinvestitionen, die das Wachstumsbild verzerren können. Auch die Ergebnisse bei Handelskanälen und Selective Retailing sind relevant, weil sie Aufschluss über die Preis- und Nachfragefestigkeit bei höherwertigen Produkten geben.

Fazit: L’Oréal liefert operative Stabilität und Wachstum, doch makroökonomische Unsicherheiten und differierende Signale aus der Luxusbranche führen zu konträren Analystenurteilen. Anleger sollten künftige Quartalsdaten, Kategoriesplits und Entwicklungen im Parfüm- und Luxussektor aufmerksam verfolgen, um das Risiko-Rendite-Profil besser einschätzen zu können.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 392,9EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.