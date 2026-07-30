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    Porsche: Gewinne steigen, Auslieferungen fallen – Bernstein bleibt skeptisch

    Porsche: Gewinne steigen, Auslieferungen fallen – Bernstein bleibt skeptisch
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Porsche hat im ersten Halbjahr 2026 die Wende zu stabilerer Profitabilität geschafft, steht jedoch weiter vor strategischen Prüfsteinen. Das Analystenhaus Bernstein belässt die Aktie auf „Market-Perform“ mit einem Kursziel von 45 Euro – ein Signal für verhaltene Erwartungshaltung trotz operativer Fortschritte.

    Konzernweit sanken die Umsatzerlöse von Januar bis Juni auf 17,23 Milliarden Euro (-5,1 Prozent), während das operative Ergebnis deutlich auf 1,35 Milliarden Euro kletterte (+33,9 Prozent). Die operative Umsatzrendite verbesserte sich damit auf 7,8 Prozent (Vorjahr 5,5 Prozent). Treiber dieser Margenverbesserung sind ein strenger Fokus auf Value-over-Volume: Porsche reduziert Stückzahlen zugunsten eines profitableren Modellmixes, konsequentes Preismanagement und diszipliniertes Kostenmanagement sorgten für spürbare Effekte. Die Auslieferungen fielen jedoch signifikant auf 122.306 Fahrzeuge (-16,5 Prozent), und der BEV-Anteil sank auf 19,4 Prozent (Vorjahr 23,5 Prozent) — ein Indiz für eine temporäre Verlangsamung der reinen Elektromobilität im Volumenmix.

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    Finanziell präsentiert sich der Sportwagenbauer solide: Der Automotive-Netto-Cashflow stieg auf rund 1,02 Milliarden Euro (Vorjahr 394 Millionen), die Nettoliquidität im Automotive-Bereich beträgt 7,3 Milliarden Euro. Gleichwohl belasteten Transformation und Neuausrichtung das Ergebnis mit einer Netto-Belastung von rund 100 Millionen Euro im Halbjahr; Porsche erwartet zudem zusätzliche Rekalibrierungskosten im zweiten Halbjahr und erneut dreistellige Millionenaufwendungen in 2027.

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    Zentrales strategisches Element ist das ausgehandelte „Zukunftspaket“ mit Gesamtbetriebsrat und IG Metall: Investitionen von kumuliert 2,1 Milliarden Euro in Zuffenhausen und Weissach und eine Standortsicherung bis 2035 sollen Produktion und Entwicklung langfristig sichern. Im Gegenzug werden umfangreiche Einsparmaßnahmen vereinbart — darunter temporäre Einbehaltung von Tarifsteigerungen in Höhe von 3,5 Prozent bis 2035, Anpassungen bei Einmalzahlungen, verkürzte Homeoffice-Regelungen und produktivitätssteigernde Maßnahmen. Zugleich ist ein sozialverträglicher Abbau von bis zu 5.000 Stellen bis 2035 vorgesehen, überwiegend über natürliche Fluktuation und Altersteilzeit. Tarifbeschäftigte erhalten eine Einmalprämie, IG-Metall-Mitglieder zusätzliche Boni.

    Porsche bestätigt die Jahresprognose für 2026 (Umsatz 35–36 Mrd. Euro; operative Umsatzrendite 5,5–7,5 Prozent; BEV-Anteil 24–26 Prozent) und bereitet mit der Strategie „Sportwagenschmiede 35“ eine langfristige Neuausrichtung vor, die am Capital Markets Day im Oktober detailliert werden soll.

    Fazit: Porsche erzielt dank Mix- und Kostensteuerung kurzfristig höhere Profitabilität und Cash-Generierung, bleibt aber wegen sinkender Stückzahlen, temporärer Belastungen durch Restrukturierung und der langsamer verlaufenden BEV-Dynamik unter Beobachtung — womit die zurückhaltende Einschätzung von Bernstein nachvollziehbar bleibt.



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    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 44,11EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.




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