Porsche: Gewinne steigen, Auslieferungen fallen – Bernstein bleibt skeptisch

Konzernweit sanken die Umsatzerlöse von Januar bis Juni auf 17,23 Milliarden Euro (-5,1 Prozent), während das operative Ergebnis deutlich auf 1,35 Milliarden Euro kletterte (+33,9 Prozent). Die operative Umsatzrendite verbesserte sich damit auf 7,8 Prozent (Vorjahr 5,5 Prozent). Treiber dieser Margenverbesserung sind ein strenger Fokus auf Value-over-Volume: Porsche reduziert Stückzahlen zugunsten eines profitableren Modellmixes, konsequentes Preismanagement und diszipliniertes Kostenmanagement sorgten für spürbare Effekte. Die Auslieferungen fielen jedoch signifikant auf 122.306 Fahrzeuge (-16,5 Prozent), und der BEV-Anteil sank auf 19,4 Prozent (Vorjahr 23,5 Prozent) — ein Indiz für eine temporäre Verlangsamung der reinen Elektromobilität im Volumenmix.

Porsche hat im ersten Halbjahr 2026 die Wende zu stabilerer Profitabilität geschafft, steht jedoch weiter vor strategischen Prüfsteinen. Das Analystenhaus Bernstein belässt die Aktie auf „Market-Perform“ mit einem Kursziel von 45 Euro – ein Signal für verhaltene Erwartungshaltung trotz operativer Fortschritte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Finanziell präsentiert sich der Sportwagenbauer solide: Der Automotive-Netto-Cashflow stieg auf rund 1,02 Milliarden Euro (Vorjahr 394 Millionen), die Nettoliquidität im Automotive-Bereich beträgt 7,3 Milliarden Euro. Gleichwohl belasteten Transformation und Neuausrichtung das Ergebnis mit einer Netto-Belastung von rund 100 Millionen Euro im Halbjahr; Porsche erwartet zudem zusätzliche Rekalibrierungskosten im zweiten Halbjahr und erneut dreistellige Millionenaufwendungen in 2027.

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Zentrales strategisches Element ist das ausgehandelte „Zukunftspaket“ mit Gesamtbetriebsrat und IG Metall: Investitionen von kumuliert 2,1 Milliarden Euro in Zuffenhausen und Weissach und eine Standortsicherung bis 2035 sollen Produktion und Entwicklung langfristig sichern. Im Gegenzug werden umfangreiche Einsparmaßnahmen vereinbart — darunter temporäre Einbehaltung von Tarifsteigerungen in Höhe von 3,5 Prozent bis 2035, Anpassungen bei Einmalzahlungen, verkürzte Homeoffice-Regelungen und produktivitätssteigernde Maßnahmen. Zugleich ist ein sozialverträglicher Abbau von bis zu 5.000 Stellen bis 2035 vorgesehen, überwiegend über natürliche Fluktuation und Altersteilzeit. Tarifbeschäftigte erhalten eine Einmalprämie, IG-Metall-Mitglieder zusätzliche Boni.

Porsche bestätigt die Jahresprognose für 2026 (Umsatz 35–36 Mrd. Euro; operative Umsatzrendite 5,5–7,5 Prozent; BEV-Anteil 24–26 Prozent) und bereitet mit der Strategie „Sportwagenschmiede 35“ eine langfristige Neuausrichtung vor, die am Capital Markets Day im Oktober detailliert werden soll.

Fazit: Porsche erzielt dank Mix- und Kostensteuerung kurzfristig höhere Profitabilität und Cash-Generierung, bleibt aber wegen sinkender Stückzahlen, temporärer Belastungen durch Restrukturierung und der langsamer verlaufenden BEV-Dynamik unter Beobachtung — womit die zurückhaltende Einschätzung von Bernstein nachvollziehbar bleibt.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 44,11EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.

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