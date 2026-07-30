Fresenius Medical Care: Rückkauf läuft – Aktie fällt nach Analysten-Cut

Fresenius Medical Care (FMC) hat die zweite Tranche seines laufenden Aktienrückkaufprogramms weiter abgearbeitet und zwischen dem 20. und 24. Juli 2026 insgesamt 241.000 eigene Aktien erworben. Damit erhöht sich die bislang in dieser Tranche zurückgekaufte Zahl auf 3.535.040 Aktien. Die Transaktionen wurden über XETR von einem beauftragten Kreditinstitut ausgeführt. Täglich fielen die Volumina unterschiedlich aus: 75.000 Stück am 20. Juli (gewichteter Durchschnittskurs EUR 42,3216), 25.000 am 21. Juli (EUR 42,6177), 1.000 am 22. Juli (EUR 43,0354) sowie jeweils 70.000 am 23. und 24. Juli (EUR 42,5677 bzw. EUR 42,9602). Die täglichen Transaktionsbeträge summieren sich auf mehrere Millionen Euro; die Gesellschaft weist darauf hin, Anleger regelmäßig über den Fortgang auf ihrer Investor-Website zu informieren. Der Rückkauf war am 12. Januar 2026 bekannt gemacht worden und erfolgt im Rahmen der an die Marktmissbrauchsverordnung gekoppelten Transparenzpflichten. Trotz des laufenden Buybacks geriet die Aktie von Fresenius Medical Care am Dienstag unter Druck: Nach einer jüngsten Erholung stufte das französische Analysehaus Exane BNP das Papier von „Neutral“ auf „Underperform“ herab. Die Kursreaktion fiel spürbar aus – die Aktie verlor zeitweise 2,2 Prozent und notierte bei knapp 43 Euro. Nur einen Tag zuvor hatte der Kurs mit nahezu 44 Euro den höchsten Stand seit November des Vorjahres erreicht.

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