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    Danone im Höhenflug dank Protein – Aktie stürzt wegen Volumensorgen

    Danone im Höhenflug dank Protein – Aktie stürzt wegen Volumensorgen
    Foto: 4kclips - stock.adobe.com

    Danone hat im zweiten Quartal von anhaltender Nachfrage nach proteinreichen Joghurts und angereicherten Getränken für ältere beziehungsweise kranke Menschen profitiert. Der Hersteller von Marken wie Activia meldete in Paris ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,2 Prozent – bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte – und übertraf damit die Markterwartungen. Treiber des Wachstums waren vor allem Preiserhöhungen, die 2,3 Prozentpunkte zum Anstieg beisteuerten; das Mengenwachstum lag mit 1,9 Prozent hingegen merklich darunter.

    Für das erste Halbjahr weist Danone Erlöse von rund 13,9 Milliarden Euro aus, was einem leichten Plus von etwas mehr als einem Prozent entspricht; auf vergleichbarer Basis beträgt das Wachstum 3,5 Prozent. Das operative Ergebnis spiegelt die verbesserte Profitabilität: Der Konzerngewinn belief sich auf knapp 1,2 Milliarden Euro und stieg damit um etwa 13 Prozent. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen bestätigte Danone seine Jahresprognose für ein vergleichbares Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent.

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    Die Quartalszahlen lösten an den Märkten dennoch Druck auf die Aktie aus: In Paris büßte das Papier im frühen Handel bis zu vier Prozent ein und gehörte zu den größten Verlierern im EuroStoxx 50. Analysten kommentierten zurückhaltend: JPMorgan-Analystin Celine Pannuti wies darauf hin, dass das Volumenwachstum hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, was Erwartungen an nachhaltiges organisches Wachstum dämpfen könnte.

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    Strategisch profitiert Danone von der Umstrukturierung unter CEO Antoine de Saint-Affrique. In den vergangenen Jahren hat das Management weniger rentable Geschäftsbereiche abgestoßen und gezielt in wachstumsstarke Segmente wie proteinreiche Milchprodukte und medizinische Ernährung – etwa für Krebspatienten – investiert. Diese Neuausrichtung zeigt Wirkung und hilft, Margen zu stützen, zumal Preiserhöhungen in vielen Märkten durchsetzbar waren.

    Ein zusätzlicher Nachfrageimpuls geht von Trends im Gesundheitsbereich aus: Der Aufstieg von Medikamenten zur Gewichtsreduktion hat offenbar das Interesse an proteinreichen und darmfreundlichen Produkten gesteigert. Gleichwohl bleiben Risiken bestehen: Das Momentum hängt weiterhin von der Entwicklung der Absatzmengen, von Konsumentenpreissensitivität und von externen Faktoren wie Währungsschwankungen und Rohstoffkosten ab. Für Investoren bedeutet das: Solide operative Fortschritte und strategische Fokussierung treffen auf erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Volumenenttäuschungen – ein Zwischenspiel, das Danones Kurs kurz- bis mittelfristig beeinflussen dürfte.



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    Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 70,86EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.




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