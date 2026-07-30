Kering-Aktie steigt 12% — HSBC hebt Kursziel auf 340€

Kering hatte einen moderaten Rückgang der vergleichbaren Umsätze von Gucci um zwei Prozent bekanntgegeben, während Analysten im Vorfeld mit einem Rückgang von etwas mehr als drei Prozent gerechnet hatten. Die überraschend bessere Entwicklung der Kernmarke nährte Hoffnungen auf eine eingeleitete Trendwende. Managementangaben zur positiven Kundenresonanz auf die neuen Kollektionen wurden von Marktbeobachtern als wichtiges Signal gewertet.

Die Kering-Aktie erhielt am Mittwoch kräftigen Auftrieb, nachdem die Luxusgruppe bessere Gucci-Umsätze im zweiten Quartal gemeldet und die HSBC ihre Einschätzung deutlich angehoben hatte. Im Vormittagshandel sprang der Kurs um rund elf bis zwölf Prozent auf knapp 278 bis 280 Euro, womit der Jahresverlust auf etwa sieben bis 7,5 Prozent schrumpfte.

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Die HSBC trug zusätzlich Momentum bei: Analystin Anne‑Laure Bismuth hob das Kursziel von 290 auf 340 Euro an und stufte die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch. Das Statement wirkte wie ein Katalysator für Anleger, die zunehmend darauf setzen, dass Gucci wieder zur Wachstumsspur zurückkehrt.

Auch andere Institute bestätigten eine verbesserte Geschäftslage. Chiara Battistini von JPMorgan sprach von einer „soliden Geschäftsentwicklung“ und betonte die Dynamik in allen Regionen, wenngleich der Vergleichswert des Vorjahres als leicht erreichbar angesehen wurde. UBS‑Analystin Zuzanna Pusz hob hervor, dass Kering die Rückkehr zum Wachstum im wichtigen Lederwarensegment bestätigt habe und dass sich die übrigen Geschäftsbereiche ebenfalls besser als erwartet entwickelten. Sie räumte ein, dass höhere Einmalkosten Skeptiker beschäftigen könnten, sah aber die operative Verbesserung als schwer zu leugnen und damit als entlastend für Bedenken hinsichtlich der Erreichung der Jahresziele 2026.

Jefferies‑Analyst James Grzinic geht derweil davon aus, dass die Konsenserwartungen nach den vorgelegten Zahlen im mittleren einstelligen Prozentbereich angehoben werden könnten, was Analystenrevisionen und Anlegerstimmung weiter stützen dürfte.

Insgesamt bewerteten Marktteilnehmer die Nachrichten als Beleg dafür, dass die strategischen Maßnahmen und Kollektionen von Gucci erste Früchte tragen. Dennoch mahnen Beobachter zur Vorsicht: positive Signalwirkung und verbesserte Kennzahlen müssen nachhaltig bestätigt werden, und Einmaleffekte sowie vergleichsweise einfache Vorjahresbasen bleiben mögliche Störfaktoren. Für Anleger dominierte am Mittwoch jedoch die Hoffnung auf eine Stabilisierung und Erholung der Luxusgruppe.

Die Reaktion an der Börse zeigt, wie sensibel Investoren auf Hinweise für eine operative Wende reagieren. Kurzfristig könnten positive Analystenupdates und angehobene Konsenszahlen weiteren Aufwärtsdruck erzeugen, mittelfristig hängt die Nachhaltigkeit der Erholung jedoch von Umsatz- und Margenentwicklungen sowie der Kostenstruktur ab. Beobachter erwarten in den kommenden Wochen detailliertere Segmentzahlen sowie Hinweise auf Preis- und Mengendynamik in den wichtigsten Märkten, die den weiteren Kursverlauf maßgeblich bestimmen werden. Die Aktie bleibt daher genau zu beobachten.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 290,5EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.

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