Hochtief hebt Prognose massiv an: Turner & Rechenzentren befeuern Boom

Treiber der Prognoseverbesserung ist vor allem Turner: Für Turners operatives Ergebnis vor Steuern prognostiziert Hochtief nun 1.400 bis 1.460 Mio. US-Dollar, gegenüber der bisherigen Spanne von 1.300 bis 1.350 Mio. US-Dollar. Auch hier erhöht sich die erwartete Jahressteigerung auf 35 bis 40 Prozent. In der Mitteilung macht der Konzern die sehr starke Nachfrage im Markt für Rechenzentren als wesentliche Ursache dieser Entwicklung aus. Operativer Konzerngewinn wird dabei als nominaler Konzerngewinn bereinigt um nicht-operative Effekte definiert; die Prognosen stehen unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen.

Hochtief hat seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 deutlich angehoben und signalisiert damit anhaltend starke operative Dynamik, vor allem getrieben vom US-Geschäft. Der Vorstand hob die Guidance für den operativen Konzerngewinn auf 1.025 bis 1.100 Mio. Euro (bisher 950 bis 1.025 Mio. Euro) an. Das neue Ziel entspricht einer erwarteten Steigerung von rund 30 bis 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr; zuvor war Hochtief von einem Plus von 20 bis 30 Prozent ausgegangen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Anhebung der Guidance kommt zum Auftakt der Veröffentlichung des vollständigen Halbjahresfinanzberichts 2026, den Hochtief am 27. Juli um 14:00 Uhr MESZ vorlegt. Die Nachricht unterstreicht die Bedeutung von Turner innerhalb der Gruppe und bestätigt, dass der Ausbau digitaler Infrastruktur – insbesondere Rechenzentren – maßgeblich zum Ergebniswachstum beiträgt.

Gleichzeitig reagierte die Analystenseite mit Zurückhaltung: Jefferies senkte das Kursziel für Hochtief von 508 auf 493 Euro, beließ die Einstufung jedoch bei „Hold“. Analyst Graham Hunt hob zwar hervor, dass die Ertragskennziffern die Schätzungen erneut übertroffen hätten, verwies aber auf eine insgesamt eingetrübte Stimmung im Zusammenhang mit der Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz. Diese schlechtere Anlegerstimmung habe zu einer branchenweiten Abwertung geführt, weshalb Jefferies sein Kursziel reduzierte, obwohl die fundamentalen Daten positiv ausfallen.

Für Investoren bedeutet die Guidance-Anhebung ein klares Signal operativer Stärke, gleichzeitig bleibt die Kursentwicklung anfällig für sentimentgetriebene Sektorbewegungen. Hochtiefs Ergebnisaufschwung dürfte kurzfristig Rückenwind bringen, doch die weitere Entwicklung hängt von der Nachhaltigkeit der Rechenzentrumsnachfrage und den makro- wie technologiegetriebenen Marktbedingungen ab.

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 425,8EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.

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