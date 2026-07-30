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    Barclays glänzt mit starkem Halbjahr und Rückkäufen – Aktie fällt dennoch

    Barclays glänzt mit starkem Halbjahr und Rückkäufen – Aktie fällt dennoch
    Foto: Wendy - stock.adobe.com

    Barclays bestätigt nach einem starken Zwischenjahr weiter Kurs auf seine finanziellen Ziele, überrascht die Märkte aber nur begrenzt: Die britische Großbank hob die erwarteten Gesamterträge für das laufende Jahr auf 31,5 Milliarden Pfund an – eine Erhöhung um rund eine halbe Milliarde – und hält an ihrer Zielrendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) von mehr als zwölf Prozent fest. Vorstandschef C. S. Venkatakrishnan präsentierte die Zahlen in London und betonte die Fortsetzung der Kapitalrückführungsprogramme, doch die Aktie geriet trotz positiver Kennziffern unter Verkaufsdruck.

    Operativ verlief das zweite Quartal robust: Der Nettogewinn stieg um 36 Prozent auf knapp 2,3 Milliarden Pfund, im ersten Halbjahr erhöhte sich der Überschuss um fast ein Fünftel auf 4,2 Milliarden Pfund. Die ausgewiesene RoTE kletterte auf 14,8 Prozent und übertraf damit sowohl den Vorjahreswert von 13,2 Prozent als auch die eigenen Jahrespläne deutlich. Analystenschätzungen sehen für 2026 im Schnitt rund 12,5 Prozent vor; das Management peilt sogar eine RoTE von über 14 Prozent bis 2028 an.

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    Barclays verstärkt zugleich die Aktionärsrückgaben: Neben einem bereits angekündigten Rückkauf von 500 Millionen Pfund plant die Bank nun weitere Aktienkäufe im Volumen von einer Milliarde Pfund und zahlt zusätzlich eine Dividende von 800 Millionen Pfund. Solche Maßnahmen sollen die Kapitalrendite stützen und das Vertrauen der Investoren stärken.

    Trotz dieser positiven Elemente ging die Aktie zunächst bis zu sieben Prozent zurück und rutschte wieder unter die Marke von 500 Pence, nachdem sie zuvor den höchsten Stand seit 2007 erreicht hatte. Marktteilnehmer werteten offenbar bereits eingepreiste Erwartungen, höhere Kosten und mögliche Belastungen im zweiten Halbjahr als Bremsfaktoren.

    Expertenstimmen blieben geteilt: Jefferies’ Branchenkenner Jonathan Pierce bezeichnete die Berichterstattung als durchwachsen – gute Investmentbanking-Ergebnisse seien teilweise durch höhere Aufwendungen in anderen Bereichen geschmälert worden, zudem könnten noch nicht eingeplante Sonderkosten die Profitabilität belasten. Die kanadische RBC belässt Barclays auf "Outperform" mit einem Kursziel von 575 Pence, vermerkt aber höhere als erwartete Kosten. JPMorgan hält an der Einstufung "Overweight" mit einem Kursziel von 600 Pence fest und erwartet leichte Aufwärtskorrekturen bei den Analystenschätzungen zum Ergebnis je Aktie, gestützt durch das kräftige Investmentbanking und die Ankündigung weiterer Rückkäufe.

    Insgesamt präsentiert sich Barclays finanziell robust, steht aber vor der Aufgabe, das starke Halbjahresmomentum gegen mögliche Kostenrisiken und die hohe Markterwartung in der zweiten Jahreshälfte zu verteidigen.



    Barclays

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    Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 5,718EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.




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