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    Krones trotzt Währungsschock: Orders wachsen, Margen steigen

    Krones trotzt Währungsschock: Orders wachsen, Margen steigen
    Foto: Armin Weigel - dpa

    Der Anlagenbauer Krones hat das erste Halbjahr 2026 mit einer robusten Auftragslage und gesteigerter Ertragskraft abgeschlossen und bestätigt seine Jahresziele. Im zweiten Quartal erhöhte sich der Auftragseingang um 3,5 Prozent auf 1.340,4 Mio. Euro (Vj. 1.294,5), wodurch das Volumen nach sechs Monaten auf 2.852,5 Mio. Euro stieg (+4,5%). Das Book‑to‑Bill‑Ratio von 1,05 und ein Auftragsbestand von 4.328,0 Mio. Euro (+3,3% gegenüber Jahresende 2025) sichern die Produktionsauslastung für 2026 weitgehend.

    Der ausgewiesene Umsatz lag im ersten Halbjahr bei 2.714,9 Mio. Euro und damit leicht unter dem Vorjahr (2.726,5 Mio.). Belastend wirkten Währungseffekte in Höhe von rund 60 Mio. Euro; bereinigt wuchs der Umsatz organisch um 1,8%. Auf Basis der soliden Orderentwicklung erwartet Krones eine Beschleunigung des Umsatzwachstums in der zweiten Jahreshälfte.

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    Operativ verbesserte sich die Profitabilität: Das EBITDA stieg auf 292,9 Mio. Euro (Vj. 288,5) und die EBITDA‑Marge verbesserte sich von 10,6% auf 10,8%, womit das Unternehmen innerhalb des für 2026 angepeilten Margenkorridors liegt (10,7–11,1%). Im Quartalsergebnis kletterte das EBITDA auf 143,9 Mio. Euro; das Ergebnis vor Steuern und das Konzernergebnis verzeichneten leichte Zuwächse im Quartalsvergleich, das Halbjahresergebnis blieb mit 138,9 Mio. Euro unter dem Vorjahr (145,8), was sich in einem Ergebnis je Aktie von 4,39 Euro (Vj. 4,60) niederschlägt. Der ROCE lag nach sechs Monaten bei 17,7% (Vj. 19,0%).

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    Finanziell präsentiert sich Krones stabil: Die Nettoliquidität belief sich Ende Juni auf 404,5 Mio. Euro (Vj. 375,2). Der um M&A bereinigte Free Cashflow verbesserte sich im zweiten Quartal deutlich von minus 118,5 Mio. auf minus 21,3 Mio. Euro; im Halbjahr ergab sich ein Free Cashflow vor M&A von minus 30,8 Mio. Euro (Vj. 46,7).

    Das Management führt die Margenverbesserung auf konsequente Performance‑ und Kostenmaßnahmen sowie stabile Preise zurück, bleibt aber wachsam gegenüber negativen Währungseffekten und geopolitischen Risiken. Vor diesem Hintergrund bestätigt Krones seine Prognosen für 2026: bereinigtes Umsatzwachstum 3–5%, EBITDA‑Marge 10,7–11,1% und ROCE 19–20%. Analysten reagierten positiv; Warburg Research hob das Kursziel leicht von 188 auf 191 Euro und beließ die Einstufung bei „Buy“. Insgesamt bleibt Krones gut positioniert, wobei Cashflow‑Entwicklung, Auftragseingang und externe Risiken die entscheidenden Beobachtungspunkte für die zweite Jahreshälfte sind.



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    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 118EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.




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