Helios Solar IPO: Starker Start an der Börse – Gründer hält 88%

Helios Solar AG hat am 27. Juli 2026 die Zulassung zum regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erhalten; der erste Handelstag war der 28. Juli 2026. Der Börsengang wurde mit einer traditionellen „Bell Ringing Ceremony“ gefeiert. Für die zum Handel zugelassenen 30,4 Mio. Aktien wurde ein Eröffnungskurs von 4,15 Euro festgestellt, leicht über dem Emissionspreis von 4,00 Euro; daraus ergibt sich eine Marktkapitalisierung von rund 126,2 Mio. Euro. Die Aktie notierte im frühen Handel stabil über dem Ausgabepreis, was auf ein initiales Anlegerinteresse an der Wachstumsstory hindeutet.

Helios positioniert sich nicht als klassischer Solarprojektentwickler, sondern als integrierte Technologie- und Solarplattform mit drei strategischen Säulen: Virtual Power Purchase Agreements (VPPA) für langfristige Stromlieferverträge, der Aufbau und Betrieb großskaliger Solarparks sowie das digitale „StarPoints“-Ökosystem, das nachhaltiges Verhalten belohnt und digitale Mehrwertdienste vernetzt. Der Schwerpunkt liegt auf Wachstumsregionen in Südostasien, perspektivisch aber auch auf Europa. Das Management hebt den Börsengang als Fundament zur Finanzierung der Expansionspläne hervor.

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Eigentümerstruktur und Liquidität

Die Stimmrechtsmitteilungen weisen eine starke Konzentration der Stimmrechte aus. Demnach entfallen nach §41 WpHG 88,17 % der Stimmrechte (26.802.921 Aktien) auf den Gründer und CEO Thuan Ming Ong bzw. zuzurechnende Holdings (Ong Thuan Ming Holdings Sdn Bhd 29,67 %, Ong Thuan Ming Family Sdn Bhd 39,80 %). Die Small & Mid Cap Investmentbank AG hält direkt 5.682.521 Aktien (18,69 %). Aus einem Wertpapierdarlehen entfallen 5.682.521 Aktien, deren Stimmrechte nur auf Weisung ausgeübt werden. Die hohe Anteils- und Stimmrechtskonzentration lässt einen vergleichsweise engen Streubesitz (rund 11,8 %) erwarten und könnte die Handelsliquidität begrenzen sowie Fragen der Corporate Governance und Minderheitenvertretung aufwerfen.

Rechtliches und Risikohinweise

Prospekt und Nachtrag wurden von der BaFin gebilligt (Prospekt 2. Juni 2026, Nachtrag 26. Juni 2026). Helios weist wie üblich auf die Beschränkungen der Verbreitung in bestimmten Jurisdiktionen (u. a. USA, Japan, Kanada, Australien) hin und betont die im Prospekt beschriebenen Risikofaktoren, darunter das mögliche Totalverlustrisiko. Anleger werden aufgefordert, Entscheidungen auf Basis des Prospekts zu treffen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.

Einschätzung

Der IPO verschafft Helios Eigenkapital- und Sichtbarkeitsspielraum für die Umsetzung seiner integrierten Plattformstrategie. Gleichwohl bleibt die hohe Eigentümerkonzentration ein zentraler Faktor für Investorenbewertung und Kursentwicklung; langfristiger Erfolg wird maßgeblich von Projektpipeline, Vertragsabschlüssen im VPPA-Bereich und der Skalierung des StarPoints-Ökosystems abhängen. Kontaktadressen und weitere Details sind im veröffentlichten Prospekt verfügbar.

+1,85 % +10,86 % +12,90 % ISIN: DE000A42D2N5 WKN: A42D2N Intraday

5 Tage

Max HELIOS SOLAR AG direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf Verkauf

Die HELIOS SOLAR AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 4,686EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.