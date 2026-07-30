Shelly übernimmt letzte Tochter – Schneider-Übernahme im Gespräch?
Die Shelly Group SE hat Ende Juli zwei Meldungen veröffentlicht, die sowohl ihre operative Konsolidierung als auch mögliche strategische Optionen beleuchten. Am 27. Juli 2026 gab das in Sofia ansässige IoT‑ und Smart‑Building‑Unternehmen bekannt, eine Call‑Option zum Erwerb der verbleibenden 24 % an der slowenischen Tochter Shelly Tech (vormals GOAP) ausgeübt zu haben. Die Transaktion stellt den Abschluss einer im Januar 2023 vereinbarten Optionsvereinbarung dar; der für den Anteil genannte Kaufpreis beträgt 948.939,02 Euro. Die formelle Übertragung der Anteile steht noch aus und wird in den kommenden Wochen erwartet.
Am 29. Juli 2026 veröffentlichte Shelly eine Insidermitteilung nach Artikel 17 MAR: Demnach befindet sich das Unternehmen in vorläufigen Gesprächen mit Schneider Electric über ein mögliches Kaufangebot für Shelly‑Aktien. Shelly betont, dass keine Gewissheit besteht, ob diese Gespräche zu einem Angebot führen, und macht keine Angaben zu Bedingungen oder Zeitpunkten. Medienberichte, unter anderem mit Verweis auf Bloomberg/Deutsche Börse, nennen ein mögliches Angebot von rund 70 Euro je Aktie; das Unternehmen verweist auf seine Offenlegungspflichten und kündigt weitere Informationen zu gegebener Zeit an.
Die vollständige Integration der slowenischen Einheit stärkt Shellys Kontrolle über F&E‑Kapazitäten und Produktentwicklung und beendet eine mehrjährige Übergangsphase. Der für den Minderheitsanteil gezahlte Betrag ist verglichen mit typischen M&A‑Volumina moderat und dürfte kurzfristig keine wesentliche bilanzielle Belastung darstellen. Das mögliche Interesse von Schneider Electric wiederum passt zu einem längeren Branchentrend: Anbieter von Energie‑ und Gebäudeautomationslösungen suchen platformbasierte IoT‑Zugänge, Cloud‑Funktionalitäten und Direct‑to‑Consumer‑Kanäle. Ein Käufer wie Schneider könnte durch eine Akquisition seine IoT‑Plattformen und Distributionswege weiter ausbauen.
Shelly, notiert in Sofia und im Prime Standard Frankfurt (Ticker SLYG, SDAX), vertreibt Hardware und Cloud‑Services in mehr als 100 Ländern und erzielt Umsätze sowohl mit Geräten als auch mit Cloud‑Anwendungen; die Produktion erfolgt überwiegend über Auftragsfertiger, was die Kapitalbindung reduziert. Sollten Verhandlungen mit Schneider Electric konkreter werden, wären übliche Schritte wie Due‑Diligence, Preis‑ und Strukturverhandlungen sowie kartell‑ und aufsichtsrechtliche Prüfungen zu erwarten. Für Aktionäre bleibt insbesondere die Frage einer möglichen Prämie gegenüber dem Marktpreis relevant. Shelly wird weitere Informationen im Rahmen der regulatorischen Vorgaben bekanntgeben. Investoren sollten Meldungen und Kursreaktionen aufmerksam verfolgen und mögliche Folgen für Wettbewerber.
Die Shelly Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 64,70EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.
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