Shelly übernimmt letzte Tochter – Schneider-Übernahme im Gespräch?

Die Shelly Group SE hat Ende Juli zwei Meldungen veröffentlicht, die sowohl ihre operative Konsolidierung als auch mögliche strategische Optionen beleuchten. Am 27. Juli 2026 gab das in Sofia ansässige IoT‑ und Smart‑Building‑Unternehmen bekannt, eine Call‑Option zum Erwerb der verbleibenden 24 % an der slowenischen Tochter Shelly Tech (vormals GOAP) ausgeübt zu haben. Die Transaktion stellt den Abschluss einer im Januar 2023 vereinbarten Optionsvereinbarung dar; der für den Anteil genannte Kaufpreis beträgt 948.939,02 Euro. Die formelle Übertragung der Anteile steht noch aus und wird in den kommenden Wochen erwartet.

Am 29. Juli 2026 veröffentlichte Shelly eine Insidermitteilung nach Artikel 17 MAR: Demnach befindet sich das Unternehmen in vorläufigen Gesprächen mit Schneider Electric über ein mögliches Kaufangebot für Shelly‑Aktien. Shelly betont, dass keine Gewissheit besteht, ob diese Gespräche zu einem Angebot führen, und macht keine Angaben zu Bedingungen oder Zeitpunkten. Medienberichte, unter anderem mit Verweis auf Bloomberg/Deutsche Börse, nennen ein mögliches Angebot von rund 70 Euro je Aktie; das Unternehmen verweist auf seine Offenlegungspflichten und kündigt weitere Informationen zu gegebener Zeit an.