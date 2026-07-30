Kapsch-Schock: Umsatz stürzt 19% ab – Restrukturierung bis 2028

Ursachen sind der Wegfall zweier großer Mautprojekte, ein weltweit schwacher Mautmarkt sowie kundenverursachte Projektverzögerungen und verfehlte Auftragserfolge. Operativ konnte die Gesellschaft Effizienzmaßnahmen einleiten, dennoch belastete eine erforderliche Wertminderung in Höhe von EUR 2 Mio. das geprüfte Ergebnis; positive Einmaleffekte – allen voran eine Einigung mit der Bundesrepublik Deutschland (rund EUR 23 Mio.) – hoben die sonstigen betrieblichen Erträge auf EUR 54 Mio.

Die Kapsch TrafficCom AG hat ihren Jahresfinanzbericht für 2025/26 veröffentlicht und verzeichnete ein deutliches Umsatz- und Ergebnisrückgang. Der Umsatz sank um 18,8% von EUR 530,3 Mio. auf EUR 430,6 Mio.; das EBIT fiel auf EUR 5,6 Mio. (EBIT-Marge 1,3%). Den Anteilseignern zurechenbar resultierte ein Periodenergebnis von EUR -18,7 Mio. bzw. ein Ergebnis je Aktie von EUR -1,31. Der Free Cashflow reduzierte sich auf EUR 2 Mio., die Nettoverschuldung stieg auf EUR 113 Mio. und der Verschuldungsgrad auf 167%.

Regional sanken die Umsätze in allen Regionen, am stärksten in EMEA; das Mautsegment blieb mit 69% der Umsatzstruktur tonangebend, Verkehrsmanagement trug 31% bei. Der Auftragseingang erreichte rund EUR 496 Mio., der Auftragsbestand lag bei hohen EUR 1,3 Mrd., was mittelfristig Perspektiven eröffnet.

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Finanziell geriet Kapsch in Schieflage: Zum 31. März 2026 konnten vereinbarte Covenants aus der Refinanzierung 2025 nicht eingehalten werden, woraus eine Umschichtung von Finanzverbindlichkeiten in kurzfristige Verbindlichkeiten folgte. Anfang Juli vereinbarte das Unternehmen mit Kreditgebern ein Standstill Agreement; am 26. Juli wurde eine verbindliche Punktation als Grundlage einer umfassenden Restrukturierung bis 31. März 2028 getroffen. Der Abschluss einer finalen Vereinbarung ist bis Mitte September 2026 geplant.

Strategisch kündigt Kapsch umfangreiche Kostensenkungen, Effizienzsteigerungen und Portfoliobereinigungen an; zudem wurde Anfang Juli der Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an tolltickets GmbH vereinbart, der einen einmaligen positiven EBIT-Effekt erwarten lässt. Zur Begleitung des Prozesses bestellte der Aufsichtsrat am 27. Juli Dkfm. Markus Richter zum Finanzvorstand. Für 2026/27 verzichtet das Management auf konkrete Zahlen, erwartet aber Umsatz und EBIT über dem Vorjahr.

Analysten werden besonders auf die finalen Bedingungen der Restrukturierung, die mögliche Kapitalerhöhung und die Erfolgsaussichten der Devestitionspläne achten. Entscheidend sei, ob Kapsch die kurzfristige Liquiditätslage stabilisieren und gleichzeitig die technische Kompetenz für Großprojekte erhalten könne. Der hohe Auftragsbestand bietet zwar Rückhalt, doch die Konzentration auf Mautprojekte in einem volatilen Markt erhöht das Risiko. Sollte die Restrukturierung die Covenants neu definieren und frisches Kapital bringen, könnte das Unternehmen die eingeleiteten Anpassungen in Wachstum verwandeln; ansonsten drohen weitere Rating- und Refinanzierungskosten. Die Aktie bleibt anfällig, Anleger sollten Restrukturierungsfortschritt und Cashflowentwicklung genau beobachten und Entwicklungen bewerten.

Die Kapsch TrafficCom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 4,60EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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