A350 ULR stellt 24‑Std.-Rekord auf – Projekt Sunrise für Qantas greifbar

Der Testflug dient als technischer Beleg für das von Qantas geplante "Project Sunrise" Ziel ist ab Oktober 2027 Nonstop-Verbindungen von Sydney nach London später auch New York ohne Zwischenstopp Qantas hat zwölf speziell angepasste A350-1000ULR bestellt Die Maschinen verfügen über einen zusätzlichen Treibstofftank mit 20.000 Litern Fassungsvermögen und bieten Platz für 238 Passagiere Die erste Auslieferung ist für 2027 geplant

Ein speziell für Ultralangstrecken entwickelter Airbus A350 absolvierte einen nonstop Testflug von Melbourne nach Toulouse und landete nach 24 Stunden und 24 Minuten im südfranzösischen Toulouse nachdem er mehr als 23.000 Kilometer ohne Zwischenlandung zurückgelegt hatte Airbus betonte die Belastung der Crew die zwei Ozeane drei Kontinente sowie zwei Sonnenaufgänge und zwei Sonnenuntergänge erlebte Gleichzeitig übertraf der Flug die bisherige Rekorddauer eines Demonstrationsflugs von Hongkong nach London aus dem Jahr 2005 um fast zwei Stunden Ob der Flug offiziell ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wird blieb zunächst unklar

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht stärkt der erfolgreiche Testflug sowohl Airbus als Hersteller als auch Qantas als künftigen Betreiber Er liefert Daten zur Reichweite zum Treibstoffverbrauch sowie zur Besatzungsorganisation Letztere soll mit Vier-Stunden-Schichten Ermüdungsrisiken mindern was die Einsatzplanung und Personalkosten beeinflusst Ökonomisch eröffnen Ultrahochreichweitenflugzeuge neue direkte Verbindungen die Umstiege reduzieren und Reisezeiten substanziell senken Gleichzeitig stellen lange Einsätze Anforderungen an Wartung Treibstofflogistik und Wirtschaftlichkeit Die Rentabilität hängt von Auslastung Treibstoffpreisen und dem Passagiermix ab Zudem weckte der Flug großes öffentliches Interesse Mehr als 3,6 Millionen Nutzer verfolgten ihn online über Flightradar24 Damit zählt der Test zu den meistbeobachteten Flügen aller Zeiten

Kurzfristig dürfte der Rekord Airbus im Wettbewerb mit Boeing profilieren langfristig eröffnet er Debatten über Kapazitätsallokation Bordkonfigurationen und Premiumangebote Airlines könnten erhöhte Investitionen in Komfort und Flottenmodernisierung prüfen um die höhere Reichweite wirtschaftlich zu nutzen Für Zulieferer und Wartungsbetriebe bedeutet die Einführung von ULR-Versionen zusätzliche Aufträge und Qualifizierungsanforderungen Gleichzeitig verlangt die Anpassung der globalen Treibstoffversorgung sowie Flughafeninfrastruktur logistische Planung und Investitionen

Investoren beobachten die Entwicklung mit Blick auf Margen Cashflow und langfristige Wachstumsoptionen Eine erfolgreiche Umsetzung könnte Qantas Marktanteile sichern und neue Preismodelle ermöglichen Fazit Der A350 ULR-Rekord ist mehr als eine technische Leistung; er ist ein Katalysator für strategische Entscheidungen bei Airlines Herstellern und Investoren weltweit und bestimmt deutlich zukünftige Investitionspfade.

Die Qantas Airways Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 6,189EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.