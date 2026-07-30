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    Knorr‑Bremse zündet Wachstum: Merak‑Deal, Q2‑Schub und 2030‑Ziele

    Knorr‑Bremse zündet Wachstum: Merak‑Deal, Q2‑Schub und 2030‑Ziele
    Foto: Knorr-Bremse AG

    Knorr‑Bremse nutzt Rückenwind aus dem zweiten Quartal, fährt eine Portfolio‑Schärfung und startet eine neue Wachstumsoffensive. Der Münchner Bremssystem‑ und Mobilitätszulieferer hat gleich mehrere Meldungen kombiniert: den Verkauf seines weltweiten HVAC‑Geschäfts „Merak“ an den Finanzinvestor OpenGate Capital, starke Halbjahreszahlen mit einem übertroffenen Kernziel aus dem Strategieprogramm BOOST sowie die Vorstellung der neuen Initiative „Growth Beyond“ mit ambitionierten Mittelfristzielen bis 2030.

    Merak, mit Sitz in Getafe bei Madrid, erwirtschaftet für 2026 erwartete Umsätze von rund 360 Mio. Euro und beschäftigt etwa 1.500 Mitarbeiter hauptsächlich in Europa, Nordamerika, China und Australien. Der Verkauf an OpenGate soll das Portfolio weiter fokussieren; Knorr‑Bremse erwartet einen positiven Effekt auf die operative EBIT‑Marge der Rail‑Division. Der Abschluss steht unter üblichen Bedingungen und soll Ende 2026 erfolgen. Perella Weinberg begleitete die Transaktion exklusiv finanziell.

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    Operativ präsentierte Knorr‑Bremse im zweiten Quartal eine deutliche Aufwärtsdynamik: Der Auftragseingang lag bei rund 2,20 Mrd. Euro, der Umsatz bei ca. 2,14 Mrd. und die operative EBIT‑Marge erreichte 14,2 % – damit wurde das zentrale BOOST‑Ziel (über 14 % bis Ende 2026) bereits vorzeitig erreicht. Der Free Cashflow stieg im Q2 auf 262 Mio. Euro, im Halbjahr auf 294 Mio. Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 7,887 Mrd. Euro einen Rekordwert. Divisionenübergreifend verbesserte sich das operative EBIT im H1 auf 566 Mio. Euro; der Konzernumsatz stieg leicht auf 4,08 Mrd. Euro.

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    Aufbauend auf diesen Fortschritten hebt Knorr‑Bremse die Guidance für 2026 an: Umsatz nun erwartet bei 8,1–8,3 Mrd. Euro (zuvor 8,0–8,3), operative EBIT‑Marge 14,0–14,5 % (bisher rund 14 %) und Free Cashflow 750–850 Mio. Euro. Gleichzeitig skizziert der Vorstand unter „Growth Beyond“ die mittelfristigen Zielgrößen für 2030: rund 10 Mrd. Euro Umsatz, operative EBIT‑Marge von etwa 16 %, eine Cash Conversion Rate von über 90 % und einen Return on Capital Employed von über 25 %. Grundlage sind erzielte BOOST‑Effekte und eine verbesserte Kostenbasis; Risiken bleiben, etwa eine mögliche Verschärfung der Krise im Nahen Osten.

    Marktreaktionen fallen verhalten positiv‑distanziert aus: JPMorgan belässt die Einstufung auf „Neutral“ mit Kursziel 108 Euro und wertet das Q2 als solide, sieht die 2030‑Ziele aber eher konservativ.

    Fazit: Knorr‑Bremse stärkt mit Portfolio‑Bereinigung und Effizienzgewinnen seine Profitabilität und Liquidität. Die neue Wachstumsstrategie setzt auf Kerngeschäftsvertiefung und selektive Expansion – vorausgesetzt, konjunkturelle und geopolitische Rahmenbedingungen bleiben stabil.



    Knorr-Bremse

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    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 108EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.




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