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    RATIONAL: Jahreszahlen online – Q2-Report erscheint am 6. August 2026

    RATIONAL: Jahreszahlen online – Q2-Report erscheint am 6. August 2026
    Foto: Rational AG

    Die RATIONAL AG hat in zwei Vorabmitteilungen der EQS Group die planmäßige Veröffentlichung wichtiger Rechnungslegungsberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 WpHG angekündigt. Die Meldungen, die am 28. Juli 2026 über EQS News verbreitet wurden, informieren über bereits erfolgte Veröffentlichungen für das Geschäftsjahr 2025 sowie über den Termin für den Konzern‑Halbjahresbericht (Q2) 2026.

    Für das Geschäftsjahr 2025 weist RATIONAL darauf hin, dass sowohl der Jahresfinanzbericht der Gesellschaft als auch der Konzern‑Jahresfinanzbericht am 19. März 2026 in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht worden sind. Die Dokumente stehen auf den Investor‑Relations‑Seiten des Unternehmens zum Abruf bereit (https://www.rational-online.com/de_de/unternehmen/investor-relations/publikationen/ sowie https://www.rational-online.com/en_gb/company/investor-relations/publications/).

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    Darüber hinaus gibt RATIONAL in der zweiten Vorabankündigung an, dass der Konzern‑Finanzbericht für das Halbjahr bzw. das zweite Quartal 2026 am 6. August 2026 veröffentlicht werden soll; auch dieser Bericht wird sowohl in deutscher als auch in englischer Fassung über dieselben Publikationsseiten verfügbar sein. Die beiden EQS‑Mitteilungen sind mit Zeitstempeln vom 28.07.2026 (10:41 bzw. 10:25 CET/CEST) versehen und enthalten den Hinweis, dass die EQS‑Distributionsservices gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen umfassen.

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    Die Vorabinformationen betonen die rechtliche Grundlage der Bekanntmachungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und verweisen auf die Verantwortung des Emittenten für den Inhalt der Mitteilungen. RATIONAL AG hat ihren Sitz in der Siegfried‑Meister‑Straße 1, 86899 Landsberg am Lech; die Unternehmenswebseite lautet www.rational-online.com. Zusätzlich ist in der Meldung der LEI‑Code der Gesellschaft ausgewiesen: 529900K139N6UFJ1A758.

    Für Anleger und Marktbeobachter sind diese Termine relevant, weil sie Transparenz über die Finanzlage und die operative Entwicklung sicherstellen. Die Veröffentlichung zweisprachiger Berichte erleichtert zudem die Zugänglichkeit für internationale Investoren. Weitere Analysen der Ergebnisse und mögliche Auswirkungen auf Prognosen beziehungsweise Kursbewertungen sind mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen ab dem 6. August erwartbar.

    Die Dokumente sind ein zentraler Baustein der Investor Relations; Anfragen über die IR‑Kanäle werden üblicherweise zeitnah beantwortet und gegebenenfalls öffentlich zugänglich bereitgestellt. Ende der Mitteilung.



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    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 675,5EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.




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