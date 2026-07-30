BRAIN holt Dr. Sven K. Weber als CEO – Enzym-Experte treibt Wachstum

Weber bringt umfassende Industrieerfahrung im Enzymgeschäft mit: Seit 2011 hatte er verschiedene Führungspositionen bei der BASF-Gruppe inne und verantwortete zuletzt als Vice President das globale Enzymgeschäft (Feed Enzymes & Feed Performance Ingredients). In dieser Funktion habe er das Geschäft auf innovationsgetriebenes, profitables Wachstum ausgerichtet und sowohl Umsatz als auch Ergebnis gesteigert, betont die Mitteilung. Zuvor leitete Weber das Automotive-OEM-Segment bei Chemetall GmbH und die Auftragsforschung bei hte GmbH; seine Karriere begann bei Merck. Akademisch ist Weber promovierter Chemiker (Universität Heidelberg) und absolvierte ein Executive-Programm in General Management am SGMI Management Institut St. Gallen.

Der Aufsichtsrat der BRAIN Biotech AG hat Dr. Sven K. Weber (44) mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) berufen. Er löst Adriaan Moelker ab, der das Unternehmen über sechs Jahre geführt hat und planmäßig zum 30. September 2026 aus dem Vorstand ausscheidet; bis Januar 2027 steht Moelker noch als Senior-Berater zur Verfügung. Die Bestellung von Dr. Weber erfolgte für drei Jahre, wie die Gesellschaft in Ad-hoc-Mitteilungen bekanntgab.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Michael Majerus würdigte Moelkers Beitrag zur Transformation von BRAIN zu einem integrierten Produzenten im Enzymbereich und zur Monetarisierung von Projekten aus dem BRAINBioIncubator. Gleichzeitig betonte Majerus, mit Weber eine international erfahrene Führungspersönlichkeit gewonnen zu haben, die die operative Umsetzung der Strategie beschleunigen und zusätzliche Wachstumspotenziale erschließen soll. Weber selbst nennt als Ziele die Beschleunigung des Wachstums, nachhaltige Stärkung der Ertragskraft sowie schnellere Marktreife innovativer Produkte; er will BRAIN in ausgewählten Spezialenzym-Feldern als führenden Anbieter positionieren und Produkte aus dem Incubator kommerzialisieren.

Für Anleger und Marktbeobachter ist der Wechsel ein Signal für eine Fortsetzung des strategischen Fokus auf Skalierung und Kommerzialisierung. BRAIN ist auf Forschung, Entwicklung und Produktion von Spezialenzymen für Lebensmittel- und Life-Science-Industrien spezialisiert und gliedert sich in die Segmente BRAINBiocatalysts und BRAINBioIncubator. Der Konzern betreibt Produktionsanlagen in Großbritannien, Kontinentaleuropa und den USA, beschäftigt rund 280 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 49,6 Mio. Euro.

Risiken bleiben: Die Pressemitteilung enthält den üblichen Haftungsausschluss zu zukunftsgerichteten Aussagen, etwaigen Markt- und Wettbewerbsrisiken sowie Wechselkurseinflüssen. Insgesamt lässt die Personalentscheidung auf eine klare Priorisierung von industrieller Expertise und Marktorientierung schließen – ein pragmatischer Schritt, um Wachstum und Profitabilität in den kommenden Jahren zu forcieren.

Die BRAIN Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 2,81EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.