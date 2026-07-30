🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBlei RohstoffvorwärtsNachrichten zu Blei
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    A&M stärkt M&A‑Team: Silvio Ritz soll deutsche Deals beschleunigen

    A&M stärkt M&A‑Team: Silvio Ritz soll deutsche Deals beschleunigen
    Foto:

    Alvarez & Marsal stärkt seine Transaktionsberatung in Deutschland: Mit der Ernennung des erfahrenen M&A-Beraters Silvio Ritz zum Managing Director in Düsseldorf baut die Global Transaction Advisory Group (Global TAG) ihre Präsenz in einem der aktivsten europäischen M&A‑Märkte aus. Ritz bringt nahezu 20 Jahre Erfahrung in der Begleitung komplexer M&A‑Transaktionen mit und soll insbesondere Private‑Equity‑Kunden sowie große strategische Käufer über den gesamten Transaktionszyklus unterstützen.

    Ritz’ Profil umfasst Financial Due Diligence auf Käufer‑ und Verkäuferseite, Vendor Assistance, Businessplan‑Assessments sowie Refinanzierungen im Mid‑Market und bei größeren Transaktionen. Branchenfokus sind Einzelhandel, Großhandel, E‑Commerce, Konsumgüter und konsumnahe Dienstleistungen. Sein pragmatischer, umsetzungsorientierter Ansatz und die Kombination aus technischer Exzellenz und kommerziellem Verständnis werden von A&M als wichtige Ergänzung zur integrierten Beratungsplattform bewertet.

    Aus Sicht der Unternehmensführung folgt die Verstärkung einem strategischen Wachstumskonzept: A&M will lokale Marktnähe mit globaler Reichweite verbinden, um in Märkten mit steigender Nachfrage belastbare, wirkungsorientierte Beratung zu liefern. Paul Aversano, Global Practice Leader der Global TAG, und weitere Führungskräfte heben hervor, dass die Rekrutierung von Spitzenkräften die Fähigkeit stärkt, auch bei komplexen Transaktionen klare, messbare Resultate zu erzielen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Die Struktur der Global TAG – mit mehr als 1.300 Fachleuten in 45 Büros weltweit – positioniert A&M als größte Transaktionsberatung außerhalb der Big Four. Das Unternehmen bietet eine Kombination aus operativer, finanzieller und steuerlicher Expertise, die darauf abzielt, tatsächliche Werttreiber und Ursachen zentraler Deal‑Fragestellungen zu identifizieren. Damit adressiert A&M ein breites Kundenspektrum: Private‑Equity‑Gesellschaften, Staatsfonds, Family Offices, Hedgefonds und strategische Käufer.

    Für den deutschen Markt bedeutet der Neuzugang eine verstärkte Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamischen Umfeld, in dem PE‑Aktivitäten und Konsumsektor‑Transaktionen weiterhin Impulse liefern. Ritz selbst betont den Unternehmergeist, die Geschwindigkeit und die Ergebnisorientierung von A&M als entscheidende Gründe für seinen Wechsel. Kurzfristig ist mit einer Intensivierung von Vendor‑ und Käufermandaten sowie einer stärkeren Ausrichtung auf konsumnahe Branchen zu rechnen.

    Analysten sehen in der Personalie zugleich ein Signal an den Markt: Beratungen, die technische Due‑Diligence mit operativen Umsetzungsmaßnahmen verknüpfen, gewinnen gegenüber reinen Prüfungs‑ oder Beratungsanbietern an Attraktivität. Für Investoren steigt dadurch die Erwartung, dass Transaktionsberater nicht nur Risiken aufzeigen, sondern konkrete Hebel zur Wertschöpfung identifizieren und in die Phase nach dem Closing hinein begleiten. Vor dem Hintergrund steigender Komplexität grenzüberschreitender Deals und engerer Refinanzierungsbedingungen dürfte A&M mit dem Ausbau seines Global TAG seine Position bei anspruchsvollen M&A‑Mandaten weiter festigen. Der Schritt stärkt A&Ms Wettbewerbsprofil deutlich.



    Blei

    +2,55 %
    +0,45 %
    +0,86 %
    -2,45 %
    -7,64 %
    -16,09 %
    -21,69 %
    +1,40 %
    -22,14 %

    Blei wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 1.900PKT auf Ariva Indikation (30. Juli 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    A&M stärkt M&A‑Team: Silvio Ritz soll deutsche Deals beschleunigen Alvarez & Marsal stärkt seine Transaktionsberatung in Deutschland: Mit der Ernennung des erfahrenen M&A-Beraters Silvio Ritz zum Managing Director in Düsseldorf baut die Global Transaction Advisory Group (Global TAG) ihre Präsenz in einem der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     