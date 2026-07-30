A&M stärkt M&A‑Team: Silvio Ritz soll deutsche Deals beschleunigen

Ritz’ Profil umfasst Financial Due Diligence auf Käufer‑ und Verkäuferseite, Vendor Assistance, Businessplan‑Assessments sowie Refinanzierungen im Mid‑Market und bei größeren Transaktionen. Branchenfokus sind Einzelhandel, Großhandel, E‑Commerce, Konsumgüter und konsumnahe Dienstleistungen. Sein pragmatischer, umsetzungsorientierter Ansatz und die Kombination aus technischer Exzellenz und kommerziellem Verständnis werden von A&M als wichtige Ergänzung zur integrierten Beratungsplattform bewertet.

Alvarez & Marsal stärkt seine Transaktionsberatung in Deutschland: Mit der Ernennung des erfahrenen M&A-Beraters Silvio Ritz zum Managing Director in Düsseldorf baut die Global Transaction Advisory Group (Global TAG) ihre Präsenz in einem der aktivsten europäischen M&A‑Märkte aus. Ritz bringt nahezu 20 Jahre Erfahrung in der Begleitung komplexer M&A‑Transaktionen mit und soll insbesondere Private‑Equity‑Kunden sowie große strategische Käufer über den gesamten Transaktionszyklus unterstützen.

Aus Sicht der Unternehmensführung folgt die Verstärkung einem strategischen Wachstumskonzept: A&M will lokale Marktnähe mit globaler Reichweite verbinden, um in Märkten mit steigender Nachfrage belastbare, wirkungsorientierte Beratung zu liefern. Paul Aversano, Global Practice Leader der Global TAG, und weitere Führungskräfte heben hervor, dass die Rekrutierung von Spitzenkräften die Fähigkeit stärkt, auch bei komplexen Transaktionen klare, messbare Resultate zu erzielen.

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Die Struktur der Global TAG – mit mehr als 1.300 Fachleuten in 45 Büros weltweit – positioniert A&M als größte Transaktionsberatung außerhalb der Big Four. Das Unternehmen bietet eine Kombination aus operativer, finanzieller und steuerlicher Expertise, die darauf abzielt, tatsächliche Werttreiber und Ursachen zentraler Deal‑Fragestellungen zu identifizieren. Damit adressiert A&M ein breites Kundenspektrum: Private‑Equity‑Gesellschaften, Staatsfonds, Family Offices, Hedgefonds und strategische Käufer.

Für den deutschen Markt bedeutet der Neuzugang eine verstärkte Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamischen Umfeld, in dem PE‑Aktivitäten und Konsumsektor‑Transaktionen weiterhin Impulse liefern. Ritz selbst betont den Unternehmergeist, die Geschwindigkeit und die Ergebnisorientierung von A&M als entscheidende Gründe für seinen Wechsel. Kurzfristig ist mit einer Intensivierung von Vendor‑ und Käufermandaten sowie einer stärkeren Ausrichtung auf konsumnahe Branchen zu rechnen.

Analysten sehen in der Personalie zugleich ein Signal an den Markt: Beratungen, die technische Due‑Diligence mit operativen Umsetzungsmaßnahmen verknüpfen, gewinnen gegenüber reinen Prüfungs‑ oder Beratungsanbietern an Attraktivität. Für Investoren steigt dadurch die Erwartung, dass Transaktionsberater nicht nur Risiken aufzeigen, sondern konkrete Hebel zur Wertschöpfung identifizieren und in die Phase nach dem Closing hinein begleiten. Vor dem Hintergrund steigender Komplexität grenzüberschreitender Deals und engerer Refinanzierungsbedingungen dürfte A&M mit dem Ausbau seines Global TAG seine Position bei anspruchsvollen M&A‑Mandaten weiter festigen. Der Schritt stärkt A&Ms Wettbewerbsprofil deutlich.

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