AMAG stark: Umsatz & EBITDA klettern – Cashflow und Schuldenalarm

Treiber der Entwicklung waren laut Unternehmensangaben eine sehr gute operative Performance am Standort Ranshofen, spürbare Produktivitätssteigerungen, ein günstiger Produktmix sowie Effizienzmaßnahmen in den Segmenten Gießen und Walzen. Die Beteiligung an der kanadischen Elektrolyse Alouette (20%) profitierte von attraktiven Marktbedingungen und trug positiv zum Ergebnis bei. Im Walzsegment verzeichnete AMAG deutlich höhere Mengen in den strategischen Endmärkten: Automotive +31%, Wärmetauscher +23%, Luftfahrt +9% und industrielle Anwendungen +2%. Der Gesamtabsatz lag leicht über dem Vorjahr bei 221.400 Tonnen.

AMAG Austria Metall hat das erste Halbjahr 2026 mit deutlich verbesserten Ergebnissen abgeschlossen. Der Konzernumsatz stieg um 8,2% auf 850,7 Mio. EUR, getragen von höheren Absatzmengen im Walzsegment und einem deutlich höheren Aluminiumpreisniveau. Das EBITDA legte um 25,4% auf 101,1 Mio. EUR zu, die EBITDA‑Marge verbesserte sich auf 11,9% (+1,6 Prozentpunkte). Das Ergebnis nach Steuern kletterte um 73,7% auf 40,7 Mio. EUR.

Finanziell zeigten sich jedoch Belastungen in der Liquiditätslage: Der operative Cashflow fiel auf -56,7 Mio. EUR (H1/2025: +76,2 Mio. EUR), der Free Cashflow erreichte -76,0 Mio. EUR. Ursache sind eine höhere Kapitalbindung aufgrund gestiegener Aluminiumpreise sowie ein höherer Metallbestand infolge logistikbedingter Absatzverschiebungen. Entsprechend stieg die Nettofinanzverschuldung zum 30. Juni auf 421,7 Mio. EUR (31.12.2025: 321,0 Mio. EUR), während die Zahlungsmittel auf 186,1 Mio. EUR sanken. Das Eigenkapital erhöhte sich leicht auf 740,4 Mio. EUR; die Eigenkapitalquote verringerte sich auf 41,0%.

Der Vorstand bleibt für das zweite Halbjahr optimistisch und bestätigt eine EBITDA‑Prognose für das Gesamtjahr 2026 von 170 bis 190 Mio. EUR. Erwartete Treiber sind weiterhin hohe Produktionsmengen bei Alouette, Mengen‑ und Produktivitätssteigerungen im Walzsegment sowie fortgesetzte Kosteneffizienzmaßnahmen. Gleichzeitig mahnt AMAG zu Vorsicht: Zu den wesentlichen Risiken zählen geopolitische Unsicherheiten, mögliche Änderungen bei US‑Einfuhrzöllen, Energiepreise sowie kurzfristige Schwankungen bei Aluminiumpreisen, Prämien, Rohstoffen und Währungen. Insgesamt präsentiert sich AMAG als operativ robust, steht aber wegen Kapitalbindung und Marktunsicherheiten vor klaren finanziellen Herausforderungen.

Besonders ausgeprägt war der Aufschwung im zweiten Quartal: Die Umsatzerlöse stiegen im Q2 gegenüber dem Vorjahresquartal um 16,1% auf 446,9 Mio. EUR, das EBITDA legte um 27,3% auf 44,0 Mio. EUR zu, das EBIT erhöhte sich deutlich. Investitionen fielen mit -19,3 Mio. EUR moderater aus als im Vorjahr, dennoch führte die negative operative Cash‑Entwicklung zu einem Free Cashflow von -76,0 Mio. EUR gegenüber +49,1 Mio. EUR in H1/2025. Die Mitarbeiterzahl (FTE) sank leicht auf rund 2.121 Stellen. Trotz gestiegener Verschuldung (Gearing 56,9%) betont AMAG die nach wie vor robuste Bilanzbasis und die Handlungsfähigkeit des Managements. Die Aktie reagierte zurückhaltend, Anleger bleiben abwartend.

Die AMAG Austria Metall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 27,10EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.