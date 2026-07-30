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    Alzchem setzt Wachstumskurs fort: Rekordmargen, neue Werke, €100M Kredit

    Alzchem setzt Wachstumskurs fort: Rekordmargen, neue Werke, €100M Kredit
    Foto: Alzchem

    Alzchem hat im ersten Halbjahr 2026 sein profitables Wachstum fortgesetzt und damit Rückenwind für die weitere strategische Expansion gewonnen. Der Konzern steigerte den Umsatz um 6 % auf 303,9 Mio. Euro; das EBITDA legte überproportional um 14 % auf 64,5 Mio. Euro zu, wodurch die EBITDA-Marge auf 21,2 % (Vorjahr 19,6 %) kletterte. Treiber waren höhere Absatzmengen und ein verbessertes Preisniveau in einem nach wie vor durch geopolitische Risiken und eine verhaltene Industriekonjunktur geprägten Umfeld.

    Das Segment Specialty Chemicals entwickelte sich besonders stark: Der Umsatz stieg um 10 % auf 214,3 Mio. Euro, das EBITDA wuchs um 19 % auf 64,1 Mio. Euro, was einer Marge von 29,9 % (Vorjahr 27,7 %) entspricht. Wachstumsmotoren waren Human Nutrition (insbesondere Kreatin-Marken wie Creapure und Creavitalis), Defense (Nitroguanidin) sowie Custom Manufacturing mit hoher Auslastung der Mehrzweckanlagen. Das Segment Basics & Intermediates blieb weitgehend im Rahmen der Erwartungen; der Umsatz fiel leicht auf 75,4 Mio. Euro (Vorjahr 78,2 Mio.), das EBITDA war ausgeglichen (Vorjahr 1,3 Mio.). Belastend wirkten planmäßige Einmaleffekte aus der Carbidofen-Sanierung, deren Abschluss für das zweite Halbjahr 2026 geplant ist und eine langfristig leistungsfähige Produktionsbasis schaffen soll.

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    Operativ baut Alzchem Kapazitäten aus: In Deutschland wurde der Anfahrprozess einer neuen Nitroguanidin-Anlage gestartet; die Kapazitäten werden in der zweiten Jahreshälfte schrittweise verfügbar. Für die US-Produktion entschied sich das Unternehmen für den Standort Bushy Park (South Carolina). Zudem sind Kapazitätserweiterungen in der Kreatin-Produktion geplant, um die anhaltend hohe Nachfrage zu bedienen.

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    Zur Finanzierung der Wachstumsprojekte einigte sich Alzchem mit ihrem Bankenpool auf eine flexible, langfristige Kreditlinie von bis zu 100 Mio. Euro. CEO Andreas Niedermaier betonte, dass die Vereinbarung Vertrauen in die Ertragskraft des Geschäftsmodells signalisiere und den Spielraum zur Umsetzung strategischer Projekte sichere.

    Neben den Halbjahreszahlen meldete dpa-AFX für das zweite Quartal einen Umsatzanstieg um fast 9 % auf 155,3 Mio. Euro, ein EBITDA von 32,2 Mio. Euro und einen auf die Aktionäre entfallenden Gewinn von 16,8 Mio. Euro. Alzchem bestätigt auf dieser Basis seine Prognose für 2026 und erwartet weiterhin Umsatz- und EBITDA-Steigerungen.

    Analysten werden das weitere Margenprofil und die Kapitalallokation im Blick behalten, da die Investitionen die Free-Cashflow-Generierung kurzfristig belasten können. Positiv wirken die diversifizierte Produktbasis, Marktführerschaften in Nischen und die erweiterte Finanzierungsflexibilität. 2025 hatte Alzchem einen Konzernumsatz von 562,1 Mio. Euro und ein EBITDA von 116,5 Mio.; das Unternehmen beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter. Für Anleger bleibt entscheidend, ob die neuen Kapazitäten wie geplant die Nachfrage decken und die Profitabilität weiter steigern.



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    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 173EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.




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