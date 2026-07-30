Fortuna genehmigt eine Kapazitätserweiterung um 30 % für die Goldmine Séguéla in der Elfenbeinküste

Vancouver, British Columbia, 29. Juli 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mini ... - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Erweiterung seiner Goldmine Séguéla in der Elfenbeinküste genehmigt hat.

Das Projekt umfasst den Ausbau der Aufbereitungsanlage in Séguéla, Modernisierungen der zugehörigen Infrastruktur sowie die Erschließung des Untertagebaubergwerks „Sunbird“. Zusammen werden diese Investitionen voraussichtlich den Durchsatz steigern, die Goldausbeute verbessern, die Produktion aus der wachsenden Ressourcenbasis von Séguéla beschleunigen und die Position des Bergwerks als Eckpfeiler im Portfolio von Fortuna stärken.

Highlights der Erweiterung

Steigerung der Verarbeitungskapazität um 30 % von 1,75 Mtpa auf 2,3 Mtpa, wobei die durchschnittliche Goldausbeute voraussichtlich 94,5 % erreichen wird

Dies dürfte in den nächsten zehn Jahren eine durchschnittliche jährliche Goldproduktion in Séguéla von mehr als 200.000 Unzen ermöglichen

Höhere Ausbeuten und eine beschleunigte Goldproduktion dürften die Cashflow-Generierung verbessern und attraktive Projektrenditen liefern, mit einer prognostizierten Amortisationszeit von etwa 2,5 Jahren

Geschätzter Baukapitalbedarf von 109 Millionen US-Dollar, der aus dem operativen Cashflow finanziert und durch die starke Liquidität des Unternehmens in Höhe von rund 800 Millionen US-Dollar zum Ende des Q1 2026

Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO, kommentierte: „Séguéla hat seit der Inbetriebnahme Mitte 2023 die Erwartungen kontinuierlich übertroffen und zeigt weiterhin ein starkes Wachstumspotenzial. Diese Erweiterung stellt den logischen nächsten Schritt dar, um durch die Erhöhung der Verarbeitungskapazität, die Integration der Untertageförderung und die Verbesserung der betrieblichen Flexibilität zusätzlichen Wert aus dem Projekt zu erschließen. Das Projekt unterstützt unsere Strategie der disziplinierten Reinvestition in hochwertige Vermögenswerte und treibt – zusammen mit dem Projekt „Diamba Sud“ im Senegal, das sich derzeit in der Machbarkeitsphase befindet – das Ziel von Fortuna voran, die konsolidierte jährliche Goldfördermenge bis 2028 auf 500.000 Unzen zu steigern.“

Projektübersicht

Die Erweiterung in Séguéla zielt darauf ab, die Verarbeitungskapazität zu erhöhen, die Goldausbeute zu verbessern und ein höheres langfristiges Produktionsprofil zu unterstützen, indem der Sunbird-Untertagebau mit gezielten Modernisierungen der Aufbereitungsanlage und der zugehörigen Infrastruktur integriert wird, einschließlich erweiterter Lagereinrichtungen und Verbesserungen der Strom- und Wasserversorgungssysteme. Zusammen sollen diese Investitionen die betriebliche Flexibilität erhöhen, die Cashflow-Generierung stärken und eine skalierbare Plattform für zukünftiges Wachstum in Séguéla schaffen.

Durch die Erweiterung der Aufbereitungsanlage wird der Durchsatz von 1,75 Mtpa auf etwa 2,3 Mtpa gesteigert, indem die bestehende Infrastruktur genutzt und gleichzeitig die Kapazität in Schlüsselbereichen der Anlage erhöht wird. Dieses Konzept soll die Kapitaleffizienz optimieren, die Komplexität der Umsetzung verringern, Betriebsunterbrechungen während der Bau- und Anschlussarbeiten minimieren sowie die betriebliche Flexibilität aufrechterhalten und gleichzeitig das künftige Produktionswachstum unterstützen.

Zu den wichtigsten Elementen der Erweiterung der Aufbereitungsanlage gehören:

Modernisierung der Zerkleinerungsanlagen : Beibehaltung des bestehenden Brechkreises und Umstellung des Mahlkreises von einer einstufigen SAG-Konfiguration auf einen SAG- und Kugelmühlenkreis, wodurch der Durchsatz gesteigert und gleichzeitig die angestrebte Mahlgröße beibehalten wird.

Verbesserungen bei der Schwerkraftabscheidung und Auslaugung: Installation eines neuen Schwerkraftkreises, eines Intensivauslaugungsreaktors, eines Vorauslaugungs-Eindickers sowie einer zweiten CIL-Anlage (Carbon-in-Leach), um die Auslaugungskapazität zu erhöhen und eine durchschnittliche Goldausbeute von etwa 94,5 % zu erreichen.

Modernisierung der unterstützenden Infrastruktur: Verbesserungen bei der Handhabung und Lagerung von Reagenzien, der Sauerstoffversorgung, dem Prozesswasser, der Werksluft sowie den Abraum-Pumpsystemen zur Unterstützung der erhöhten Verarbeitungsrate.

Zeitplan für die Umsetzung

Fortuna plant, die Erweiterung in Séguéla im Rahmen eines stufenweisen Umsetzungsplans voranzutreiben, der darauf ausgelegt ist, Störungen des laufenden Betriebs so gering wie möglich zu halten.

Zu den wichtigsten Meilensteinen gehören:

2. Halbjahr 2026: Voraussichtlicher Beginn der Bauarbeiten, einschließlich der Baustellenvorbereitung, der Erweiterung des Lagerbereichs, der Beschaffung von Artikeln mit langer Lieferzeit und der Vorantreibung der EPCM-Aktivitäten.

2. Quartal 2027: Voraussichtlicher Beginn des Untertagebaus in der Lagerstätte Sunbird.

2. Halbjahr 2028: Geplante Hochlaufphase auf den erweiterten Durchsatz der Aufbereitungsanlage von ca. 2,3 Mtpa.

Qualifizierte Person

Raul Espinoza, Leiter der technischen Dienste bei Fortuna Mining Corp., ist Fellow und Chartered Professional des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM CP) sowie eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift „National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects“.

Herr Espinoza hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt sowie die zugrunde liegenden Daten verifiziert.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Vorstandsmitglied

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Folgendes umfassen: die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Erweiterung der Kapazität der Verarbeitungsanlage in Séguéla, einschließlich der Verbesserung der Goldausbeute, der prognostizierten Amortisationszeit, der durchschnittlichen jährlichen Goldproduktion und des geschätzten Baukapitals; Aussagen zu wichtigen Meilensteinen der Erweiterung in Séguéla, einschließlich des erwarteten Beginns des Untertagebaus in der Lagerstätte Sunbird; das Ziel des Unternehmens, die konsolidierte jährliche Goldproduktionsrate bis 2028 auf 500.000 Unzen zu steigern; die vorgeschlagenen Explorationspläne und -ziele des Unternehmens; Aussagen über die Geschäftsstrategien, Pläne und Aussichten des Unternehmens; die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Finanzmärkte; die Auswirkungen des Inflationsdrucks auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; die künftigen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; die Eignung der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; sowie die künftige finanzielle oder operative Leistung des Unternehmens. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von Begriffen wie „geschätzt“, „potenziell“, „offen“, „zukünftig“, „angenommen“, „prognostiziert“, „vorgeschlagen“, „genutzt“, „detailliert“, „wurde“, „Gewinn“, „geplant“, „widerspiegelnd“, „wird“, „erwartet“, „geschätzt“, „enthaltend“, „verbleibend“, „zu sein“ oder durch Aussagen, dass Ereignisse „könnten“ oder „sollten“ eintreten oder erreicht werden, sowie durch ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten, erkannt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralaufbereitung; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven; Unsicherheiten hinsichtlich Kapital- und Betriebskosten, Produktionsplänen und wirtschaftlichen Erträgen; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und der Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern infolge von Devisenkontrollen; Umweltbelange, einschließlich der Einholung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenzieller Haftungsansprüche; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens regeln; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie beispielsweise dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland sowie dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas, und deren möglichen Auswirkungen auf die globale Wirtschaftstätigkeit; Risiken im Zusammenhang mit der Beendigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung infolge von sozialen Medien und anderen webbasierten Anwendungen; potenzieller Widerstand gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit der „ “, das Eigentumsrecht an den Mineralgrundstücken des Unternehmens zu behalten oder zu erweitern; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von durch das Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerten; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit Gesetzen zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; laufende und potenzielle Gerichtsverfahren; Unsicherheiten hinsichtlich der allgemeinen wirtschaftlichen Lage; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Rohstoff-Termin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze; Steuerprüfungen und Nachveranlagungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten hinsichtlich der Aufbereitungsgebühren für Konzentrate und der Transportkosten; die Angemessenheit der vom Unternehmen für die Renaturierung von Flächen bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von IT-Systemen, die Störungen, Beschädigungen, Ausfällen sowie Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Probleme im Bereich der Arbeitsbeziehungen; sowie jene Faktoren, die unter „Risikofaktoren“ im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Richtigkeit der aktuellen Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es zu keiner wesentlichen nachteiligen Veränderung kommen wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigt (wobei diese von der Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpläne für die Gewinnung sowie Schätzungen der Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; die Dauer und die Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei den Mineralienpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommen wird, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

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Die Fortuna Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 7,224EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.