Cherry SE meldet vorl. 1H 2026-Ergebnisse – Profitabilität steigt weiter
Trotz herausforderndem Marktumfeld zeigt der Konzern im ersten Halbjahr 2026 klare Fortschritte bei Umsatz, Profitabilität, Liquidität und strategischer Neuausrichtung.
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- Vorläufiger Konzernumsatz H1 2026: 40,0 Mio. € (auf vergleichbarer Basis +3 % auf rund 39,0 Mio. €).
- Operative Profitabilität deutlich verbessert: bereinigtes Konzern-EBITDA -4,0 Mio. € (bereinigte EBITDA‑Marge -10,0 % vs. -22,4 % in H1 2025).
- Segment Digital Health & Solutions (DH&S) als „Discontinued Operations“ ausgewiesen; DH&S-Umsatz 8,9 Mio. € (+37 %) und bereinigtes EBITDA 2,49 Mio. €; Verkaufsprozess läuft zur Rückführung von Verbindlichkeiten und Freisetzung von Mitteln.
- Gaming & Office Peripherals: Umsatz 29,6 Mio. €, Bruttomarge 40,9 % und bereinigtes EBITDA 4,75 Mio. € – positive Segmententwicklung trotz schwierigen Marktbedingungen.
- Working Capital und Liquidität verbessert: Working Capital reduziert auf 25,29 Mio. € (30.06.2025: 45,14 Mio. €); liquide Mittel 4,34 Mio. € (30.06.2026); zusätzlich rund 10,1 Mio. € Bruttoerlös aus Bezugsrechtskapitalerhöhung im Juli.
- Kostensenkungen und Transformation: OPEX‑ und Herstellungskosteneinsparungen von insgesamt ca. 10,0 Mio. €; Transformationsprogramm „Project Blossom“ mit Ziel, das Peripherals-Kerngeschäft ab 2027 in operative Profitabilität zu führen (Break‑even bei ca. 85 Mio. € Umsatz und ~44 % Bruttomarge).
Der nächste wichtige Termin, Vorläufige Ergebnisse zu H1 2026, bei Cherry ist am 30.07.2026.
Der Kurs von Cherry lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,86 % im Minus.
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