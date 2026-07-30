2G ENERGY: Q2 2026 Rekord-Auftrag 422,4 Mio EUR – außerhalb Data Center
2G Energy zündet den Wachstumsturbo: Rekord-Auftragseingang, starke Dynamik in Nordamerika und klare Ausbaupläne untermauern den Anspruch als globaler KWK-Technologieführer.
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- 2G Energy verzeichnet im Q2 2026 einen Rekord-Auftragseingang von 422,4 Mio. Euro, Halbjahr 479,4 Mio. Euro (Vj. 110,7 Mio.).
- In den USA trug vor allem das Segment Data Center zum Gesamtauftragseingang von 350,3 Mio. Euro bei; außerhalb Nordamerikas stieg der Auftragseingang um 57% auf 72,1 Mio. Euro.
- Die Verteilung der Auftragseingänge 2026 (H1) zeigt Inland 71,9 Mio. Euro (52%), Übriges Europa 42,9 Mio. Euro (31%), Nord-/Mittelamerika 353,7 Mio. Euro (74%), Asien/Australien/Rest der Welt 11,0 Mio. Euro (6%).
- Der Vorstand bestätigt die Umsatzprognosen unverändert am oberen Ende: 2026 Umsatz ca. 490 Mio. Euro (EBIT-Marge 9,5-10,5%), 2027 570-620 Mio. Euro (EBIT-Marge >11%).
- Geplant ist der Bau einer hochmodernen Montagehalle am Standort Heek ab Anfang 2028, die containerisierte Kraftwerke in Fließfertigung montiert und Kapazitäten für mindestens 300 Mio. Euro Umsatz p.a. schafft (bei stark standardisierten Produkten deutlich höher).
- 2G Energy ist global führender Hersteller von KWK-Anlagen, containerisierten Kraftwerken und Großwärmepumpen, beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter, in mehr als 60 Ländern aktiv; 2025 Umsatz 398 Mio. Euro, EBIT-Marge 6,6%.
Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung, bei 2G ENERGY ist am 19.08.2026.
Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 56,93EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,20 % im
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13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 57,40EUR das entspricht einem Plus von +0,83 % seit der Veröffentlichung.
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