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    Triebwerkswartung verschafft MTU überraschend viel Schub

    Für Sie zusammengefasst
    • MTU wächst dank starkem Wartungsgeschäft deutlich
    • Umsatz steigt knapp siebzehn Prozent auf 2,4 Mrd
    • Bereinigtes Ebit klettert auf 372 Millionen Euro
    Triebwerkswartung verschafft MTU überraschend viel Schub
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Münchner Triebwerksbauer MTU hat dank eines brummenden Wartungsgeschäfts im zweiten Quartal stärker zugelegt als gedacht. Obwohl das Geschäft mit neuen Triebwerken auch wegen Währungseffekten zurückging, wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um knapp 17 Prozent auf gut 2,4 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) kletterte um vier Prozent auf 372 Millionen Euro, während Analysten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet hatten. Vorstandschef Johannes Bussmann sieht den Triebwerksbauer damit auf Kurs zu seinen Jahreszielen für Umsatz und operativen Gewinn und hob seine Prognose für den freien Barmittelzufluss etwas an./stw/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 359 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +4,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 19,23 Mrd..

    MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 390,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 465,00EUR was eine Bandbreite von -14,41 %/+28,38 % bedeutet.





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