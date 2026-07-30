Triebwerkswartung verschafft MTU überraschend viel Schub

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 359 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +4,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,36 %.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 19,23 Mrd..

MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 390,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 465,00EUR was eine Bandbreite von -14,41 %/+28,38 % bedeutet.