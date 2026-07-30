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    ROUNDUP

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    BMW-Ergebnis bricht mit China-Schwäche ein - Aktie vorbörslich im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz im zweiten Quartal um knapp 8 Prozent gesunken
    • Gewinnmarge Autosparte sackt auf 2,3 Prozent ab
    • BMW plant weltweit Abbau von 8000 Stellen und Abfindungen
    ROUNDUP - BMW-Ergebnis bricht mit China-Schwäche ein - Aktie vorbörslich im Minus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW bekommt die Krise im wichtigen Absatzmarkt China weiter deutlich zu spüren. Der Umsatz fiel im zweiten Quartal im Jahresvergleich um knapp 8 Prozent auf 31,3 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Die Ergebnisse kamen dabei noch deutlicher unter Druck: Die für den Kapitalmarkt wichtige Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern in der Autosparte sackte von 5,4 auf 2,3 Prozent ab. Analysten hatten sogar noch einen etwas deutlicheren Rückgang einkalkuliert. Die BMW-Aktie lag vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate 1,3 Prozent im Minus gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vortag.

    Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um 39 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro, unter dem Strich rutschte der Überschuss um mehr als ein Drittel auf 1,2 Milliarden Euro ab. Der neue BMW-Chef Milan Nedeljkovic behielt die im Juni wegen der China-Probleme gesenkte Konzernprognose bei.

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    Vor allem die Geschäfte in China liefen für die Münchner zuletzt schlecht. Der weltgrößte Automarkt, der früher regelmäßig für sprudelnde Gewinne gesorgt hatte, ist für BMW - wie für die anderen deutschen Hersteller - inzwischen zum Sorgenkind geworden, weil die Verkäufe dort einbrechen, während sich der Wettbewerb zuletzt immer weiter verschärft hat. Der BMW-Absatz war dort im zweiten Quartal um fast ein Drittel eingebrochen.

    Schwerer Einstieg für den neuen Chef

    Es ist ein schwerer Einstand für den neuen BMW-Chef Nedeljkovic, der Mitte Mai vom Produktionsvorstand zum Vorstandsvorsitzenden aufgestiegen ist. In den nicht einmal drei Monaten seiner Amtszeit musste er schon eine herbe Gewinnwarnung verkünden, und erst vortags wurde aus Unternehmenskreisen bekannt, dass BMW weltweit 8.000 Stellen abbauen will. Dazu legt der Konzern unter anderem ein Abfindungsprogramm in Deutschland auf.

    Jetzt äußerte sich auch Nedeljkovic direkt zu den Plänen. "Die Herausforderungen in der gesamten Automobilindustrie nehmen rasant zu: Ein harter globaler Wettbewerb, steigende regulatorische Anforderungen und die Auswirkungen geopolitischer Konflikte werden unser Geschäftsmodell in den nächsten Jahren prägen. Daher gilt es, schlank und agil zu sein." Die Rahmenbedingungen für BMW würden sich in den kommenden Jahren verschärfen.

    Auch Finanzvorstand Walter Mertl verwies auf den verschärften Wettbewerb. "Nach Einsparungen von 2,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr intensivieren und beschleunigen wir unsere Effizienzmaßnahmen und gehen strukturelle Veränderungen gezielt an. Unser Ziel ist weniger Komplexität und eine niedrigere Kostenbasis", sagt er. Schon vergangenes Jahr war die Zahl der Mitarbeiter bei BMW gesunken.

    Lange war BMW etwas besser als die beiden anderen großen deutschen Autokonzerne Mercedes-Benz und Volkswagen durch die Krise gekommen. Inzwischen holen die Probleme aber auch die Münchner immer stärker ein. Immerhin liegen sie in Sachen Gewinn im zweiten Quartal noch vor dem Stuttgarter Erzrivalen Mercedes, der auf 1,09 Milliarden nach Steuern kam. Volkswagen hat mit 1,54 Milliarden zwar die Nase vorn, ist aber auch sehr viel größer.

    Früher wurde deutlich mehr verdient

    Doch trotz allem steckt BMW derzeit in einer Abwärtsspirale. Wie steil sie ausfällt, macht ein Blick in den Rückspiegel klar. Im gerade abgelaufenen Halbjahr machten die Münchner insgesamt 2,9 Milliarden Euro Gewinn. 2025 waren es noch 4,0 Milliarden Euro, 2024 satte 5,7 Milliarden und 2023 sogar 6,6 Milliarden.

    Hoffnung setzt BMW unter anderem auf die Fahrzeuge der Elektroautogeneration "Neue Klasse". Das erste Modell iX3 ist inzwischen mehr als 50.000-mal gebaut worden. Die Zahl der Bestellungen insgesamt soll sich sogar schon auf dem Weg zur 100.000 befinden.

    Eine schnelle Erholung ist insgesamt aber nicht in Sicht. Zum einen werden die Belastungen aus der geplanten Restrukturierung im zweiten Halbjahr aufs Ergebnis drücken. Zum anderen ist der weltweite Automarkt derzeit zu herausfordernd, um eine schnelle Kehrtwende hinzulegen.

    Erst zu Beginn des kommenden Jahrzehnts wird BMW wohl den eigenen Plänen zufolge wieder in alter Stärke dastehen: Dann soll die operative Gewinnmarge im Autogeschäft wieder den strategischen Zielbereich von 8 bis 10 Prozent erreichen, wie Nedeljkovic in seiner Rede ausführte./men/ruc

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 59,02 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +5,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 32,95 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +35,31 %/+48,51 % bedeutet.





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