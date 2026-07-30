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    AKTIEN IM FOKUS

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    Adidas bricht ein und zieht Puma mit - Ergebnis enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas-Aktien drohen tiefsten Stand seit Juni
    • Gestiegene Marketingausgaben belasten Ebit
    • Puma-Aktien zogen mit 2,9 Prozent nach unten
    AKTIEN IM FOKUS - Adidas bricht ein und zieht Puma mit - Ergebnis enttäuscht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Aktien von Adidas droht am Donnerstag nach Quartalszahlen der tiefste Stand seit Anfang Juni. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate sackte der Kurs des Sportartikelherstellers um 9 Prozent auf 165,90 Euro ab im Vergleich zum Xetra-Schluss. Die Papiere des Konkurrenten Puma wurden mit minus 2,9 Prozent auf Tradegate mit nach unten gezogen.

    Adidas erhöhte zwar die Umsatzprognose, höhere Kosten bremsen aber die Ergebnisentwicklung. Im Fokus stehe eine beachtliche Erhöhung der operativen Aufwendungen, welche die Schätzungen deutlich übertroffen hätten, kommentierte Analyst James Grzinic von Jefferies in einer ersten Reaktion. Die starke Wachstumsdynamik im zweiten Quartal rücke daher etwas in den Hintergrund.

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    Wegen gestiegener Marketingausgaben habe Adidas beim operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen klar verfehlt, schrieb Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC. Das Zahlenwerk bezeichnete er insgesamt als durchwachsen./ajx/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 28,03 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +1,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 4,15 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -10,43 %/+25,40 % bedeutet.





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