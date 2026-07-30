AKTIEN IM FOKUS
Adidas bricht ein und zieht Puma mit - Ergebnis enttäuscht
- Adidas-Aktien drohen tiefsten Stand seit Juni
- Gestiegene Marketingausgaben belasten Ebit
- Puma-Aktien zogen mit 2,9 Prozent nach unten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Aktien von Adidas droht am Donnerstag nach Quartalszahlen der tiefste Stand seit Anfang Juni. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate sackte der Kurs des Sportartikelherstellers um 9 Prozent auf 165,90 Euro ab im Vergleich zum Xetra-Schluss. Die Papiere des Konkurrenten Puma wurden mit minus 2,9 Prozent auf Tradegate mit nach unten gezogen.
Adidas erhöhte zwar die Umsatzprognose, höhere Kosten bremsen aber die Ergebnisentwicklung. Im Fokus stehe eine beachtliche Erhöhung der operativen Aufwendungen, welche die Schätzungen deutlich übertroffen hätten, kommentierte Analyst James Grzinic von Jefferies in einer ersten Reaktion. Die starke Wachstumsdynamik im zweiten Quartal rücke daher etwas in den Hintergrund.
Wegen gestiegener Marketingausgaben habe Adidas beim operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen klar verfehlt, schrieb Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC. Das Zahlenwerk bezeichnete er insgesamt als durchwachsen./ajx/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 28,03 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +1,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,73 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 4,15 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -10,43 %/+25,40 % bedeutet.
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WM Ausrüster, Laufschuh Marktanteile auf Kosten von Nike, Rückkaufprogramm läuft, Analysten fast einstimmig auf Buy. Adidas hat gerade mehrere Katalysatoren gleichzeitig. Kurs war vor ein paar Wochen noch bei 138, jetzt 168 und die Story wird langsam vom Markt verstanden. Wer die WM unterschätzt hat bei Adidas historisch immer falsch gelegen.
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Viele Privatanleger beschäftigen sich zu intensiv mit Charts und Kursen, statt auf Zahlen, Bilanzen und Strategien zu achten. Macht ja auch mehr Mühe.