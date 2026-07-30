Schneider Electric erhöht Jahresprognose - Rechenzentren-Boom treibt Geschäft
- Umsatzprognose 2026 organisch 10 bis 13 Prozent
- Ebita organisch um 14 bis 19 Prozent steigen
- Erstes Halbjahr Umsatz 21,2 Mrd Euro, Ebita 4,1 Mrd
RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der weltweit boomende Ausbau von KI-Rechenzentren treibt den Technologiekonzern Schneider Electric weiter an. Die Franzosen erhöhen nun ihre Ziele und peilen für 2026 ein Umsatzplus aus eigener Kraft von 10 bis 13 Prozent an, wie sie am Donnerstag in Rueil-Malmaison mitteilten. Bisher hatte der Konzern hier ein Wachstum von lediglich bis zu 10 Prozent in Aussicht gestellt. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll jetzt organisch um 14 bis 19 Prozent zulegen, an beiden Enden der Spanne jeweils vier Prozentpunkte mehr als bisher angepeilt.
Im zweiten Quartal übertraf das Umsatzwachstum die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Insgesamt kam im ersten Halbjahr ein Erlös von rund 21,2 Milliarden Euro zusammen, das war ein Plus von 9,8 Prozent. Aus eigener Kraft, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei 14 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) verbesserte sich in den ersten sechs Monaten nominal um 16,6 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit rund 2,5 Milliarden Euro 30 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum./err/tav/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 270,1 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +1,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 157,99 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +9,69 %/+27,97 % bedeutet.