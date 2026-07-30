Ausblick für europäisches Geschäft hellt sich auf

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im zweiten Jahresviertel auf 2,06 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,68 Milliarden Dollar im Vorquartal. Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorquartal und zum Vorjahr auf 16,8 Milliarden Dollar (rund 14,7 Mrd Euro), hier hatten Analysten jedoch mit mehr gerechnet.

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Stahlhersteller ArcelorMittal hat im zweiten Quartal bessere Ergebnisse erzielt als erwartet. Zudem sieht das Unternehmen dank der verschärften Abschottung der Europäischen Union gegen Importe nun bessere Aussichten für sein europäisches Geschäft, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hieß.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Ein wesentlicher Faktor ist der verbesserte Ausblick für unser europäisches Geschäft", erklärte Vorstandschef Aditya Mittal am Donnerstag. "Wir rechnen sowohl im dritten Quartal als auch in der zweiten Jahreshälfte mit höheren Absatzmengen, wobei alle Geschäftsbereiche die Volumina der ersten Jahreshälfte übertreffen dürften."

Die EU hatte zum 1. Juli ihre Stahlimportbeschränkungen deutlich verschärft. Dabei wurden die zollfreien Quoten gekürzt und die Zölle auf sonstige Lieferungen auf 50 Prozent verdoppelt. Auch die geplante CO2-Abgabe der EU auf Importe dürfte die heimischen Stahlhersteller schützen.

Außerdem beschloss die EU, das Tempo der Verschärfung der Emissionsgrenzwerte im CO2-Handelssystem für das kommende Jahrzehnt zu drosseln - eine Reaktion auf den Druck energieintensiver Branchen angesichts steigender Kosten./nas/tav/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 11,88 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -4,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,69 %. Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,34 Mrd.. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -6,46 %/+36,05 % bedeutet.



