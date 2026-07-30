Deutsche-Börse-Konkurrent LSE wird etwas optimistischer
- LSE erhöht Margenprognose nach erstem Halbjahr
- Unteres Ende des 2026er Ertragsziels angehoben
- Operative Erträge +8,4% und Ebitda bereinigt +14%
LONDON (dpa-AFX) - Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) hat nach guten Geschäften im ersten Halbjahr die Margenprognose erhöht. Zudem wurde beim 2026er-Ertragsziel das untere Ende der bisherigen Spanne angehoben. Der Deutsche-Börse-Konkurrent rechnet jetzt mit einem um Sondereffekte bereinigten Erlösplus von 7 bis 7,5 Prozent anstatt zuvor 6,5 bis 7,5 Prozent. Bei der Marge basierend auf dem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) peilt die LSE jetzt ein Plus von einem Prozentpunkt an, anstatt wie bisher 0,8 bis 1,0 Punkten.
In den ersten sechs Monaten legten die operativen Erträge bereinigt um Währungseffekte um 8,4 Prozent auf knapp 4,8 Milliarden Pfund (5,6 Mrd Euro) zu. Der bereinigte operative Gewinn zog um 14 Prozent auf gut 2,5 Milliarden Pfund an, wie das im Stoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Die Marge kletterte um 3,2 Prozentpunkte auf 52,7 Prozent. Die Zwischendividende wurde etwas stärker als von Experten erwartet angehoben. Zudem kündigte der Börsenbetreiber weitere Aktienrückkäufe an./zb/err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 269 auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +7,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 50,83 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von -10,45 %/+13,81 % bedeutet.
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