Elsa Hosk wird das Gesicht der beliebten Haarpflegemarke Lunesi

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Candice Swanepoel baut Lunesi seine Position auf dem Luxus-Beauty-Markt mit einer der bekanntesten internationalen Persönlichkeiten der Modebranche weiter aus.

LONDON, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Premium-Luxus-Haarpflegemarke Lunesi gibt bekannt, dass Elsa Hosk ihre neue globale Markenbotschafterin wird. Damit beginnt ein spannendes neues Kapitel für eine der am schnellsten wachsenden Premium-Marken der Beauty-Branche.

Lunesi wurde in der Überzeugung gegründet, dass außergewöhnliches Haar mit außergewöhnlichen Rezepturen beginnt, und hat sich dank seines kompromisslosen Ansatzes bei der Produktentwicklung schnell einen Namen gemacht. Jede Formel wird unter Verwendung hochwirksamer Wirkstoffe in effektiven Konzentrationen entwickelt und verbindet modernste Kosmetikforschung mit einem luxuriösen Sinneserlebnis.

Die Lunesi-Kollektion wurde für Verbraucher entwickelt, die sichtbare Ergebnisse ohne Kompromisse erwarten. Sie zielt darauf ab, die Gesundheit der Haare wiederherzustellen, Schäden vorzubeugen und für langanhaltenden Glanz, Kraft und Geschmeidigkeit zu sorgen. Jedes Produkt spiegelt die Philosophie der Marke wider, dass wahrer Luxus nicht nur in einer schönen Verpackung, sondern auch in außergewöhnlicher Leistung liegt.

Elsa Hosk, bekannt für ihre mühelose Eleganz und zeitlose Schönheit, verkörpert perfekt die Vision von Lunesi von modernem Luxus – eine Verschmelzung von Raffinesse, Selbstbewusstsein und Qualität. Ihre Partnerschaft mit der Marke stellt eine natürliche Weiterentwicklung dar, während Lunesi seine internationale Expansion fortsetzt.

Mit einer wachsenden weltweiten Community und einem Bekenntnis zur Innovation definiert Lunesi neu, was luxuriöse Haarpflege für eine neue Generation bedeutet – eine Welt, in der Wissenschaft, Leistung und gehobene Schönheit in perfekter Balance stehen.

Über Lunesi

Lunesi ist eine Premium-Haarpflegemarke, die sich der Entwicklung hochwirksamer Produkte unter Einsatz fortschrittlicher Technologien und sorgfältig ausgewählter Wirkstoffe verschrieben hat. Jede Formel wurde entwickelt, um Ergebnisse auf professionellem Niveau zu erzielen und gleichzeitig ein raffiniertes, luxuriöses Erlebnis zu bieten. Lunesi wurde für alle entwickelt, die kompromisslose Qualität suchen, und vereint Innovation, Wirksamkeit und zeitlose Eleganz, um die tägliche Haarpflege in ein wahrhaft außergewöhnliches Ritual zu verwandeln.

www.lunesi.co.uk

Kontakt:

lunesi@blacksquarepr.fr

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