Novem Group: Q1 2026/27 – Umsatz wächst stark, Aktie legt deutlich zu
Starker Jahresauftakt: Umsatzplus, höheres EBIT, verbesserter Cashflow und sinkende Verschuldung unterstreichen die robuste Entwicklung im ersten Quartal.
Foto: Novem Car Interior Design GmbH
- Q1-Gesamtumsatz €132,6 Mio (+2,8 % gegenüber Q1 2025/26); Serienumsatz nahezu stabil bei €116,4 Mio (−€0,4 Mio), Vorserien-/Tooling-Umsatz deutlich gestiegen auf €16,2 Mio (+33,3 %).
- Adjustiertes EBIT €8,8 Mio (+14,1 % gegenüber Vorjahr) bei einer Marge von 6,6 % (VJ: 6,0 %).
- Free Cash Flow deutlich verbessert auf €4,8 Mio (Anstieg um €3,5 Mio vs. VJ → >100 %), getrieben durch höheren operativen Cashflow (u. a. höhere Verbindlichkeiten, geringerer Forderungsaufbau, erhöhte Rückstellungen).
- Bruttofinanzverschuldung sank auf €192,6 Mio (−€101,3 Mio YoY); Nettofinanzverschuldung reduziert auf €110,4 Mio (VJ €150,7 Mio); Nettoverschuldungsgrad verbessert auf 1,8x Adj. EBITDA (VJ 2,0x).
- Investitionen leicht gesunken auf €1,7 Mio (vs. €1,8 Mio VJ), vorrangig in Wachstumsprojekte in Pilsen (Tschechien) und Querétaro (Mexiko); zusätzliches Investment in DLyte‑Technologie zur Metalloberflächenveredelung.
- Ergebnisverbesserung durch gestiegenen Umsatz und anhaltende Kostendisziplin (inkl. Kurzarbeit in Deutschland); regionale Entwicklung: Europa +€4,9 Mio (starkes Vorseriengeschäft), Americas stabil +€0,2 Mio, Asien −€1,4 Mio.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Novem Group ist am 30.07.2026.
Der Kurs von Novem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,29 % im
Minus.
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