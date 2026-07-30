Novem Group S.A. Q1 2026/27: Revenue Surges as Growth Accelerates
Strong Q1 2026/27 performance: solid revenue growth, sharply higher profitability and cash flow, and Europe-led momentum in tooling alongside disciplined leverage.
Foto: Novem Car Interior Design GmbH
- Q1 2026/27 revenue: €132.6 million, +2.8% vs Q1 2025/26
- Adj. EBIT: €8.8 million, +14.1% YoY, margin 6.6%
- Free cash flow: €4.8 million, >100% YoY increase
- Tooling segment: revenue €16.2 million (+33.3% YoY); Europe-driven growth
- Capex: €1.7 million, capex ratio 1.3%; DLyte surface finishing investment
- Leverage and debt: net leverage 1.8x Adj. EBITDA; net debt €110.4 million; gross debt €192.6 million
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Novem Group is on 30.07.2026.
The price of Novem Group at the time of the news was 2,5600EUR and was down -2,29 % compared with the previous day.
+3,82 %
-8,27 %
-3,17 %
-6,15 %
-39,60 %
-77,41 %
-85,58 %
-83,60 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte