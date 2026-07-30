RKI
Fast 10.000 hitzebedingte Tote in diesem Jahr
Für Sie zusammengefasst
- RKI schätzt 9.800 hitzebedingte Todesfälle bis Juli
- Mehr Hitzetote als in jedem Gesamtjahr seit 2016
- Nahezu 10.000 Menschen starben dieses Jahr an Hitze
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - In diesem Jahr sind nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) deutschlandweit bereits fast 10.000 Menschen wegen hoher Temperaturen gestorben. Die geschätzte Zahl der hitzebedingten Sterbefälle bis zum 19. Juli liegt bei 9.800, wie aus dem entsprechenden RKI-Wochenbericht hervorgeht. Das ist mehr als in jedem einzelnen Gesamtjahr seit 2016./aky/DP/zb
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