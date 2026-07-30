Alle KI-Aktien fallen? Nein, diese ist immer noch brutal stark!

Für Anlegerinnen und Anleger von Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten war der Mittwoch ein weiterer, schrecklicher Tag. Zwar sorgte die US-Notenbank mit ihrer Entscheidung, die Zinsen vorerst unverändert zu lassen , für eine kurze Atempause, doch im späteren Handelsverlauf setzte sich der Crash aus den Wochen zuvor in unvermindertem Tempo fort.

Die Fed hat die Halbleiterkrise noch schlimmer gemacht ...

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Viele Einzelaktien haben inzwischen rund die Hälfte ihres Wertes verloren, vor allem Speicherchip-Hersteller wie Micron, SanDisk und SK Hynix sind von anhaltend hohen Verlusten betroffen. Profitieren können aktuell vor allem Software-Titel, in die Kapital zurückfließt, sowie Cybersicherheitswerte, da die Anzahl KI-unterstützter Hackerangriffe laufend zunimmt.

... dafür glänzt Cybersecurity-Wert Fortinet mit starken Zahlen!

Eine der in diesem Jahr bislang erfolgreichsten Cybersecurity-Aktien ist Fortinet mit einem Plus von knapp 93 Prozent. Das Unternehmen ist ein Spezialist für Endpunktverschlüsselung und überzeugt vor allem durch seine außergewöhnlich hohen Nettomargen. Mit seinen am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen konnte der Konzern erneut überzeugen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 25,8 Prozent auf 2,05 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 160 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Unterstützt wurde das starke Wachstum durch ein Anstieg der Buchungen um 33 Prozent sowie um 52 Prozent gestiegene Produktumsätze.

Dank der deutlich geschlagenen Umsatzerwartungen konnte Fortinet auch auf der Ertragsseite überzeugen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie fiel mit 0,90 US-Dollar um 15 Cent über den Schätzungen aus. Im Jahr zuvor hatte der Ertrag mit 0,64 US-Dollar je Anteil deutlich darunter gelegen. Dementsprechend groß fielen die Fortschritte auch beim den Anlegerinnen und Anlegern zurechenbaren Gewinn aus. Der landete mit 606,3 Millionen US-Dollar um rund 166 Millionen US-Dollar beziehungsweise um knapp 38 Prozent über dem Vorjahresergebnis.

Mehr Umsatz, mehr Gewinn: Prognosen deutlich über den Erwartungen

Angesichts der anhaltend guten Geschäfte legte das Management ambitionierte Ziele für das kommende Quartal sowie für den weiteren Jahresverlauf vor. In den kommenden drei Monaten rechnet Fortinet mit Erlösen von 2,01 bis 2,1 Milliarden US-Dollar, womit die Konsensprognose von 1,95 Milliarden US-Dollar deutlich übertroffen werden konnte. Der bereinigte Gewinn soll sich auf 0,83 bis 0,87 US-Dollar pro Aktie belaufen. Hier hatte der Markt auf 0,76 US-Dollar getippt.

Für das Gesamtjahr rechnet Fortinet mit Erlösen von 8,02 bis 8,18 Milliarden US-Dollar. Selbst die untere Spanne liegt damit um mehr als 200 Millionen US-Dollar als von Analystinnen und Analysten durchschnittlich erwartet (7,81 Milliarden US-Dollar). Der bereinigte Gewinn pro soll sich auf 3,41 bis 3,47 US-Dollar belaufen – auch das ein Wert deutlich über den Schätzungen von 3,16 US-Dollar.

Aktie nachbörslich mit zweistelligen Kursgewinnen

Die guten Zahlen sowie der Ausblick deutlich über den Erwartungen verfehlten ihre Wirkung in der US-Nachbörse nicht. Die Aktie legte nach einem Plus von 2,2 Prozent im regulären Handel aus dem Stand zweistellig zu. Nach 1,2 Millionen gehandelten Stücken ging Fortinet schließlich mit einem Plus von 10,9 Prozent aus dem erweiterten Handel.

Damit steht gegenüber dem Jahresauftakt eine Verdopplung des Kurses zu Buche. Sollte das Papier am Donnerstag über 170,35 US-Dollar klettern, würde das ein neues Allzeithoch und damit ein starkes technisches Kaufsignal bedeuten – die Luft wird aber dünner, denn auf Wochen- und Monatsbasis liegt der Relative-Stärke-Index (RSI) bereits im überkauften Bereich von mehr als 70 Punkten.

Fazit: Herausragend, aber aktuell (zu) teuer

Auch mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist es ungeachtet der herausragenden Stärke des Unternehmens Zeit, wachsende Vorsicht walten zu lassen. Nach dem zweistelligen Kursanstieg ist Fortinet auf Basis der Managementprognose mit einem KGVe 2026 von 44,7 bewertet.

Das liegt um das Doppelte über dem Branchendurchschnitt und nur leicht unter dem ohnehin hohen 5-Jahres-Mittel von 46,1. Bei vielen weiteren Kennziffern liegt bereits eine Überbewertung im deutlich zweistelligen Prozentbereich vor. Investoren könnten sich hier in Kürze trotz der starken Entwicklung für Gewinnmitnahmen entscheiden.

Grundsätzlich hat Fortinet mit seinen Zahlen jedoch untermauert, dass Künstliche Intelligenz für die Cybersicherheitsbranche nicht als Gegen-, sondern als Rückenwind zu begreifen ist. Sollte es hier zu einer Korrektur kommen, sollte diese als Einstiegschance begriffen werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fortinet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,59 % und einem Kurs von 148,1EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.

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