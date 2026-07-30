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    Pentixapharm: Die Phase-3-Story gewinnt an Substanz

    Pentixapharm hat die jüngste Kapitalmaßnahme erfolgreich abgeschlossen. Die Gesellschaft konnte sämtliche 11,0 Mio. neuen Aktien zu jeweils 1,85 Euro platzieren und nimmt dadurch brutto rund 20,4 Mio. Euro ein. Für ein Biotech-Unternehmen ohne laufende Produkterlöse ist das ein wichtiger Schritt, denn damit wird die Finanzierung der nächsten Entwicklungsetappe deutlich gestärkt.

    Im Mittelpunkt steht die PANDA-Phase-3-Zulassungsstudie. Mit ihr soll PentixaFor als nicht-invasive diagnostische Alternative bei einer häufigen Ursache von Bluthochdruck klinisch geprüft werden. Ein Teil der Mittel ist außerdem für die weitere Unternehmensentwicklung, den Ausbau der Aktivitäten in den USA sowie die Stärkung der Herstellungs- und Lieferstrukturen vorgesehen.

    Für Anleger ist die Vollplatzierung vor allem deshalb relevant, weil sie das Vertrauen des Marktes in die Story unterstreicht. Zwar bleibt das Studienrisiko auch in Phase III erheblich, im Erfolgsfall würde Pentixapharm aber einen großen Markt adressieren. Allein in den USA leiden rund 120 Mio. Menschen unter Bluthochdruck, von denen ein relevanter Teil für eine weitergehende Abklärung auf primären Aldosteronismus infrage kommen könnte.

    Zusätzliche Fantasie entsteht dadurch, dass die nun verbesserte Finanzierungslage auch die Verhandlungsposition bei möglichen Lizenz- oder Partnerschaftsvereinbarungen stärken dürfte. Sollte es Pentixapharm gelingen, schon vor Abschluss der Studie einen Teil der bisherigen Entwicklungsleistung zu monetarisieren, könnte dies der Aktie zusätzlichen Rückenwind geben.

    (aktien-global.de, erstellt 30.07.26, 9:15 Uhr, veröffentlicht 30.07.26, 9:18 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

    Die Pentixapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 1,955EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.




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