Bahn muss schneller besser werden

Nach Informationen der Sendung "Frühstart" von ntv/RTL geht es dabei auch um die Pünktlichkeitsziele. "Ich kann jetzt nicht als neuer Minister sagen, ich will einfach mehr, wenn es nicht möglich sein sollte", erläuterte Bilger. "Aber gemeinsam mit der Bahn müssen wir dran arbeiten, dass wir schneller besser werden, auch was die Pünktlichkeitswerte anbelangt."

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Verkehrsminister Steffen Bilger dringt auf schnellere Verbesserungen für Fahrgäste der Bahn. Der CDU-Politiker hatte angekündigt, heute mit Bahnchefin Evelyn Palla zu sprechen.

Palla stellt heute die Halbjahresbilanz des Staatskonzerns vor. Im ersten Halbjahr 2026 zählte die Bahn nach Medienberichten rund 960 Millionen Fahrgäste - laut "Bild" 17 Millionen mehr als im Vorjahr und damit ein Rekord.

Bilger hatte am Mittwoch Patrick Schnieder (CDU) abgelöst, mit dem Kanzler Friedrich Merz (CDU) offensichtlich unzufrieden war, so dass er ihn aus dem Amt drängte. Bilger zeigt sich optimistisch, den Zustand der Verkehrsträger mit den Infrastruktur-Milliarden verbessern zu können. Er warnt aber vor der Vorstellung, dass das sehr schnell und ohne Unannehmlichkeiten geht.

"Es wird seine Zeit brauchen. Gerade wenn wir jetzt viel in die Infrastruktur investieren, dann bedeutet das auch Baustellen. Das bedeutet Behinderungen. Das bedeutet im Bahnbereich dann auch leicht Verspätungen", sagte Bilger im ZDF-"Heute-Journal". In den ARD-"Tagesthemen" fügte er hinzu: "Es wird nicht gelingen, dass von heute auf morgen alles gut ist."/bf/DP/jha



