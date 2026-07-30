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    British American Tobacco wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz steigt H1 um 1,4% auf 12,2 Mrd Pfund
    • Operativer Gewinn bereinigt steigt auf 5,4 Mrd
    • Überschuss fällt um 30% auf 3,2 Mrd durch Umbau
    British American Tobacco wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn
    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Der Zigarettenkonzern British American Tobacco (BAT) hat im ersten Halbjahr mehr erlöst als im Vorjahr. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 12,2 Milliarden britische Pfund (knapp 14,3 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Während das klassische Geschäft weiterhin unter Druck stand, wuchs der Bereich mit Zigarettenalternativen.

    Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn der Briten legte um 2,5 Prozent auf gut 5,4 Milliarden Pfund zu. Ohne das Kanada-Geschäft ergibt sich ein Gewinnanstieg um 3,5 Prozent auf 5,3 Milliarden Pfund. BAT rechnet Kanada auch bei der Gewinnprognose heraus, denn das Unternehmen muss in dem Land erzielte Gewinne für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten aufwenden.

    Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte der Unternehmenschef Tadeu Marroco. Demnach dürften beim Umsatz und beim bereinigten operativen Gewinn die unteren Enden der mittelfristigen Wachstumsziele erreicht werden. Mittelfristig soll der Umsatz währungsbereinigt jährlich um drei bis fünf Prozent und der bereinigte operative Gewinn um vier bis sechs Prozent zulegen.

    Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss ging in den sechs Monaten bis Ende Juni um rund 30 Prozent auf knapp 3,2 Milliarden Pfund zurück. Unter anderem drückten Kosten für den Konzernumbau auf den Gewinn. Die Aktie gab im frühen Handel knapp zwei Prozent nach./mne/nas/zb

    British American Tobacco

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    ISIN:GB0002875804WKN:916018
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie

    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 55,02 auf Tradegate (30. Juli 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um +2,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von British American Tobacco bezifferte sich zuletzt auf 118,19 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,60GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 55,00GBP was eine Bandbreite von -34,74 %/-0,29 % bedeutet.





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