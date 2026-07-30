JEFFERIES stuft AIXTRON auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie habe für das zweite Quartal einen deutlich über den Erwartungen herausgekommenen Auftragseingang bekannt gegeben, schrieb Om Bakhda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angetrieben wurde er laut dem Analysten durch Kunden aus dem Bereich InP-Optoelektronik./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 32,62EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Om Bakhda

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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