adidas Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 30.07.2026

Mit einer Performance von -15,23 % musste die adidas Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,12 %, geht es heute bei der adidas Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die adidas Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +22,13 %.

Allein seit letzter Woche ist die adidas Aktie damit um -16,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,17 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von adidas +6,64 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,56 % geändert.

adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,43 % 1 Monat -17,17 % 3 Monate +22,13 % 1 Jahr -9,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur adidas Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 30.07.2026, 09:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die adidas-Kursentwicklung. Die Debatte dreht sich um Bewegungen rund um 150 bis 166 Euro, mit Käufen bei 154–166 Euro und teils harten Verkaufssignalen nach Zahlen. Fundamentale News (Q2: 14% Umsatzwachstum, Rekordumsatz, erhöhte Jahresprognose) sowie ein Aktienrückkauf werden positiv bewertet, während der Markt auf den Halbjahresbericht wartet. Es stehen Margen- und Gewinnentwicklung im Fokus.

Informationen zur adidas Aktie

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,68 Mrd.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von adidas

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,26 %. PUMA notiert im Minus, mit -2,08 %. Uber Technologies notiert im Minus, mit -0,32 %.

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Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.