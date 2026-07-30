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    Besonders beachtet!

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    adidas Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 30.07.2026

    Am 30.07.2026 ist die adidas Aktie, bisher, um -15,23 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der adidas Aktie.

    Besonders beachtet! - adidas Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 30.07.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

    adidas Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.07.2026

    Mit einer Performance von -15,23 % musste die adidas Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,12 %, geht es heute bei der adidas Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Obwohl die adidas Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +22,13 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die adidas Aktie damit um -16,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,17 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von adidas +6,64 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,56 % geändert.

    adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,43 %
    1 Monat -17,17 %
    3 Monate +22,13 %
    1 Jahr -9,01 %
    Stand: 30.07.2026, 09:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur adidas Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die adidas-Kursentwicklung. Die Debatte dreht sich um Bewegungen rund um 150 bis 166 Euro, mit Käufen bei 154–166 Euro und teils harten Verkaufssignalen nach Zahlen. Fundamentale News (Q2: 14% Umsatzwachstum, Rekordumsatz, erhöhte Jahresprognose) sowie ein Aktienrückkauf werden positiv bewertet, während der Markt auf den Halbjahresbericht wartet. Es stehen Margen- und Gewinnentwicklung im Fokus.

    Zur adidas Diskussion

    Informationen zur adidas Aktie

    Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,68 Mrd.EUR € wert.

    Adidas bricht ein und zieht Puma mit - Ergebnis enttäuscht


    Den Aktien von Adidas droht am Donnerstag nach Quartalszahlen der tiefste Stand seit Anfang Juni. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate sackte der Kurs des Sportartikelherstellers um 9 Prozent auf 165,90 Euro ab im Vergleich zum Xetra-Schluss. Die …

    Adidas erhöht Umsatzprognose - Höhere Kosten bremsen Ergebnisse


    Der Sportartikelhersteller Adidas hat im zweiten Quartal dank der Fußball-Weltmeisterschaft ein starkes Wachstum verzeichnet. So verkaufte das Unternehmen, das mit Spanien und Argentinien gleich beide Finalisten ausrüstete, mehr Trikots und Bälle …

    Etwas schwächer - Adidas droht hoher Kursverlust


    Nach der wie erwartet ausgefallenen Leitzinsentscheidung der US-Notenbank sowie Licht und Schatten von den Quartalsbilanzen der US-Techschwergewichte Microsoft und Meta dürfte der Dax am Donnerstag etwas schwächer starten. An einem weiteren …

    So schlagen sich die Wettbewerber von adidas

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,26 %. PUMA notiert im Minus, mit -2,08 %. Uber Technologies notiert im Minus, mit -0,32 %.

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    Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    adidas

    -16,46 %
    -15,78 %
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    +22,20 %
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    -1,77 %
    -40,90 %
    +22,63 %
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    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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