Etwas über 25.550 Zähler war das Kursbarometer in dieser Woche nicht hinausgekommen. An sein Rekordhoch von 25.900 Punkten kommt der Dax derzeit nicht heran. Im Fokus stehen am Donnerstag die Aktien von Adidas mit einem Kurseinbruch von 17 Prozent angesichts einer enttäuschenden Ergebnisentwicklung.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck der wie erwartet ausgefallenen Leitzinsentscheidung der US-Notenbank und einer großen Menge an Quartalsbilanzen hat der Dax am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. Der Leitindex notierte zuletzt mit minus 0,44 Prozent auf 25.348 Punkte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,66 Prozent auf 32.030 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte hingegen um rund 0,3 Prozent zu.

Die US-Notenbank Federal Reserve hatte den Leitzins wie erwartet ein weiteres Mal unverändert gelassen. Damit bleibt die Spanne bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Irans Angriff gegen die US-Truppen im Nahen Osten griff das US-Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik an.

Angesichts der Sorgen über KI-Kosten und der neuen gegenseitigen Angriffe im US-Iran-Konflikt sei die Stimmung auf dem Parkett verhalten, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Selbst die ausgebliebene Zinsanhebung durch die US-Notenbank könne nicht für neue Euphorie sorgen, weil man davon ausgehe, dass das Stillhalten nur vorläufig sein werde. "Eine Zinsanhebung durch die Fed später im Jahr wird immer wahrscheinlicher", so Stanzls Einschätzung./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 25.327 auf Ariva Indikation (30. Juli 2026, 09:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -15,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,83 %. Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 27,32 Mrd.. adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +22,56 %/+52,37 % bedeutet.



