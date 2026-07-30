RBC belässt Microsoft nach Zahlen auf 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,92 % und einem Kurs von 364,6 auf Tradegate (30. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +8,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,90 %.

Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,74 Bil..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 564,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +29,50 %/+72,67 % bedeutet.