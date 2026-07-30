ANALYSE-FLASH
RBC belässt Microsoft nach Zahlen auf 'Outperform'
- RBC belässt Microsoft auf Outperform mit Kursziel 640
- Geschäftsjahr 2025/26 schloss Microsoft stark ab
- Cloud-Dynamik übertraf deutlich Markterwartungen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe das Geschäftsjahr 2025/26 stark abgeschlossen, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Dynamik der Cloud-Computing-Plattform habe zudem die Erwartungen übertroffen./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:14 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,92 % und einem Kurs von 364,6 auf Tradegate (30. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +8,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,74 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 564,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +29,50 %/+72,67 % bedeutet.
Analyst:
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wichtig fand ich dass der azure umsatz gestiegen ist
Microsoft hat am 29. Juli 2026 nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und dabei die Erwartungen der Analysten beim Gewinn je Aktie sowie beim Umsatz übertroffen.
Finanzdaten des Q4 2026
- Umsatz: 90,01 Milliarden US-Dollar (erwartet wurden rund 87,61 Milliarden US-Dollar).
- Gewinn je Aktie (EPS): 4,74 US-Dollar bereinigt (erwartet wurden 4,24 US-Dollar). [https://www.streetinsider.com/Earnings/Microsoft+%28MSFT%29+Tops+Q4+EPS+by+50c/26834748.html]
Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2026
- Umsatz im Gesamtjahr: 331,8 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 18 % im Vergleich zum Vorjahr).
- Nettogewinn (GAAP): 133,7 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 31 %).
- Verwässerter Gewinn je Aktie (GAAP): 17,95 US-Dollar.
- Ausschüttungen: Microsoft gab im vierten Quartal 10,2 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurück.
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/aktien/warum-analysten-vor-den-zahlen-auf-die-microsoft-aktie-setzen