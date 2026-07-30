Die US-Telekommunikationsaufsicht FCC hatte im Ausland hergestellte fortgeschrittene Roboter auf eine Beschränkungsliste gesetzt. Betroffen sind unter anderem Modelle in menschlicher Gestalt sowie vierbeinige Maschinen, die häufig als Roboterhunde bezeichnet werden. Auch Wechselrichter, die für Solaranlagen, Batteriespeicher und die Stromversorgung von Rechenzentren wichtig sind, wurden auf die Liste gesetzt.

PEKING (dpa-AFX) - China hat den USA wegen neuer Beschränkungen für humanoide Roboter mit Gegenmaßnahmen gedroht. Washington müsse die Maßnahmen umgehend zurücknehmen, forderte ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums. Andernfalls werde China "entschlossen Gegenmaßnahmen ergreifen". Die USA behinderten normale Geschäfte und trieben die Entkopplung der Lieferketten voran.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Sorge vor Überwachung



Neue Geräte aus diesen Kategorien können grundsätzlich nicht mehr die notwendige FCC-Zulassung erhalten und damit auch nicht in die USA eingeführt oder dort verkauft werden. Bereits zugelassene und gekaufte Geräte sind zunächst nicht betroffen. Die FCC begründete den Schritt mit der Gefahr, dass vernetzte Roboter Daten sammeln, zur Überwachung missbraucht oder aus der Ferne übernommen werden könnten.

In China gelten humanoide Roboter als wichtiges Zukunftsfeld und werden gezielt vom Staat gefördert. Zahlreiche Anbieter konkurrieren bei der Entwicklung.

Nächste Front im Technologiestreit



Der Streit ist Teil des größeren Technologiekonflikts zwischen den USA und China. Washington beschränkt seit Jahren Chinas Zugang zu besonders leistungsfähigen Chips und Maschinen für deren Herstellung. Bei chinesischen Elektroautos setzen die USA auf hohe Zölle und andere Beschränkungen.

Zugleich gewinnt in Washington die Debatte über den Umgang mit chinesischen KI-Modellen an Fahrt. Berichten zufolge erwägen Teile der US-Regierung Beschränkungen. Mehrere Unternehmen und Manager aus der amerikanischen Technologiebranche warnen hingegen vor einem pauschalen Verbot./jpt/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 166,9 auf Tradegate (30. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -10,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,28 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,05 Bil.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +61,14 %/+87,99 % bedeutet.



