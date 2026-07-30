China droht USA im Streit um humanoide Roboter
- China droht Gegenmaßnahmen wegen Robotern
- FCC listet humanoide Roboter und Wechselrichter
- Teil des Techkonflikts und Debatte um KI-Modelle
PEKING (dpa-AFX) - China hat den USA wegen neuer Beschränkungen für humanoide Roboter mit Gegenmaßnahmen gedroht. Washington müsse die Maßnahmen umgehend zurücknehmen, forderte ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums. Andernfalls werde China "entschlossen Gegenmaßnahmen ergreifen". Die USA behinderten normale Geschäfte und trieben die Entkopplung der Lieferketten voran.
Die US-Telekommunikationsaufsicht FCC hatte im Ausland hergestellte fortgeschrittene Roboter auf eine Beschränkungsliste gesetzt. Betroffen sind unter anderem Modelle in menschlicher Gestalt sowie vierbeinige Maschinen, die häufig als Roboterhunde bezeichnet werden. Auch Wechselrichter, die für Solaranlagen, Batteriespeicher und die Stromversorgung von Rechenzentren wichtig sind, wurden auf die Liste gesetzt.
Sorge vor Überwachung
Neue Geräte aus diesen Kategorien können grundsätzlich nicht mehr die notwendige FCC-Zulassung erhalten und damit auch nicht in die USA eingeführt oder dort verkauft werden. Bereits zugelassene und gekaufte Geräte sind zunächst nicht betroffen. Die FCC begründete den Schritt mit der Gefahr, dass vernetzte Roboter Daten sammeln, zur Überwachung missbraucht oder aus der Ferne übernommen werden könnten.
In China gelten humanoide Roboter als wichtiges Zukunftsfeld und werden gezielt vom Staat gefördert. Zahlreiche Anbieter konkurrieren bei der Entwicklung.
Nächste Front im Technologiestreit
Der Streit ist Teil des größeren Technologiekonflikts zwischen den USA und China. Washington beschränkt seit Jahren Chinas Zugang zu besonders leistungsfähigen Chips und Maschinen für deren Herstellung. Bei chinesischen Elektroautos setzen die USA auf hohe Zölle und andere Beschränkungen.
Zugleich gewinnt in Washington die Debatte über den Umgang mit chinesischen KI-Modellen an Fahrt. Berichten zufolge erwägen Teile der US-Regierung Beschränkungen. Mehrere Unternehmen und Manager aus der amerikanischen Technologiebranche warnen hingegen vor einem pauschalen Verbot./jpt/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 166,9 auf Tradegate (30. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -10,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,28 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,05 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +61,14 %/+87,99 % bedeutet.
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Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
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Haha, ein Gaskraftwerk für 33 Mrd. USD! Die Leute haben über der ganzen Invest-Gigantomanie komplett den Bezug zu Zahlen verloren...
NVIDIA in der Sommerpause und vor Wochenende heute wieder unter 200 USD und damit ein Schnäppchen? Die neuen TCO optimierten GPUs stehen kurz vor Auslieferung und mit besserer SW reduzieren Sie den Stromverbrauch pro Token signifikant. Daher schon ausverkauft fuer die nächsten Quartale😎
Nutze ab und zu ein Derivat bei Pullbacks und spiele das dann auf Sicht von paar Tagen/Wochen. Für mich ist eigentlich klar, dass wir mittelfristig irgendwann hier die 250,- USD sehen werden. Finde, der Markt bepreist Nvidia noch viel zu billig ein, aber klar, bei der Market Cap traut man sich halt auch nicht mehr soo. Auch die +zweistelligen Moves wird es so hier nicht mehr geben auf Tagessicht.