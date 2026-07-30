Dividendenwachstumswert Starbucks überzeugt auf ganzer Linie!

In den vergangenen Jahren gab es für die Anlegerinnen und Anlegern von Starbucks nicht viel zu holen. Die vor der Corona-Pandemie als Dividendenwachstumswert beliebte Aktie handelte überwiegend volatil seitwärts, nachdem das Unternehmenswachstum weitgehend zum Erliegen gekommen war und der Konzern mit einem operativen Turnaround haderte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Inzwischen läuft es wieder deutlich besser, die Aktie konnte sich in den zurückliegenden 12 Monaten um 12 Prozent steigern und näherte sich vor wenigen Wochen sogar neuen Mehrjahreshochs. Die wurden zwar zunächst vereitelt, doch Starbucks könnte jetzt einen neuen Anlauf wagen, nachdem das Unternehmen am Mittwochabend zufriedenstellende Geschäftszahlen vorgelegt hat.

Flächenbereinigte Erlöse mit gelungener Überraschung

Zwar fielen die Erlöse im Vorjahresquartal um 1,5 Prozent auf 9,32 Milliarden US-Dollar. Damit lagen sie jedoch um 200 Millionen US-Dollar über den Schätzungen. Der Umsatzrückgang im internationalen Geschäft von 34,2 Prozent auf rund 1,32 Milliarden US-Dollar ist außerdem überwiegend auf Divestmentmaßnahmen zurückzuführen.

Eine deutliche Leistungssteigerung zeigte Starbucks bei den flächenbereinigten Erlösen, wo der Umsatz weltweit um 7,9 Prozent stieg. Damit konnten die Erwartungen von +5,9 Prozent weit übertroffen werden. Mit einem Umsatzplus von 6,8 Prozent auf rund 7,4 Milliarden US-Dollar im Nordamerika-Geschäft erzielte Starbucks das höchste Wachstum seit zweieinhalb Jahren.

Nettogewinn zieht an, deutliche operative Verbesserungen

Auf der Ertragsseite zahlte sich aus, dass das Unternehmen einige unprofitable Filialen geschlossen hat. In Nordamerika ging die Zahl der Geschäfte um 1,9 Prozent auf 18.371 zurück, dafür wurde international verstärkt expandiert mit einem Wachstum der Standorte um 2,5 Prozent.

In Kombination mit höheren Verkaufspreisen beziehungsweise höheren Warenwerten pro Bestellung landete der bereinigte Gewinn pro Aktie so bei 0,85 US-Dollar und damit um 20 Cent über den Analystenprognosen. Ein vergleichbar gutes Quartalsergebnis war Starbucks zuletzt vor rund 2 Jahren gelungen. Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte sich der Kaffeeröster um 35 Cent steigern.

Infolgedessen legte auch der Nettoertrag stark zu. Nach einem Vorjahresergebnis von 558,3 Millionen US-Dollar erwirtschaftete Starbucks nun einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nachsteuergewinn von Höhe von 1,045 Milliarden US-Dollar.

Ausblick für das Gesamtjahr angehoben

Angesichts des überraschend starken Abschneidens hob Starbucks seine Prognose für das Gesamtjahr an. Während die Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal unverändert bleiben sollen, wird ein Anstieg der flächenbereinigten Umsätze von 6,0 Prozent, in den USA von 6,5 Prozent erwartet.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 2,55 bis 2,65 US-Dollar belaufen. Die Mittelpunktschätzung von 2,60 US-Dollar je Anteil übertraf die Marktprognose von 2,39 US-Dollar pro damit deutlich. Für zusätzliche Impulse sollen außerdem 600 bis 650 Nettoneueröffnungen sorgen.

In der Pressemitteilung des Unternehmens bekräftigte Finanzchefin Cathy Smith: "Wir sind fokussiert auf das, was wir in einem sich dynamisch verändernden operativen Umfeld kontrollieren können und führen unseren 'Back to Starbucks' Plan diszipliniert aus [...], um langfristige Werte für unsere Kunden, Partner und Anteilseigner zu schaffen."

Aktie nimmt Kurs auf neue Mehrjahreshochs

In der US-Nachbörse zeigten sich Investoren hocherfreut über das starke Abschneiden in einem von Konsumzurückhaltung und steigenden Kaffeepreisen geprägten Wettbewerbsumfeld. Die Aktie legte um knapp 5 Prozent zu, nachdem sie im regulären Handel dem Abverkauf am Gesamtmarkt mit einem Plus von 1,0 Prozent getrotzt hatte. Am Optionsmarkt war vorab eine Kursreaktion um bis zu 5,8 Prozent eingepreist – gut möglich daher, dass Starbucks am Donnerstag weiter zulegt.

Der im Herbst vergangenen Jahres gestartete Erholungstrend macht weiter einen guten Eindruck und dürfte durch die zufriedenstellenden Zahlen weiter unterstützt werden. Kann sich die Aktie auf über 109,23 US-Dollar steigern, winkt der höchste Stand seit März 2025 und damit Mehrjahreshoch, das für weitern Kaufdruck sorgen könnte.

Fazit: Auf die Watchliste und in der nächsten Korrektur kaufen!

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht auf Basis der managementeigenen Gewinnprognose ein KGVe von 42,3 zu Buche. Das ist zugegeben teuer und auch mit Blick auf das 5-Jahres-Mittel von 31,3 sehr weit fortgeschritten. Allerdings gewinnt der operative Turnaround an Fahrt, sodass Starbucks inzwischen wieder zuzutrauen ist, rasch in seinen Premiumbewertung hineinzuwachsen.

Die Dividendenrendite von 2,4 Prozent liegt gegenwärtig geringfügig über dem 5-Jahres-Mittel von 2,32 Prozent. In den vergangenen 15 Jahren hat Starbucks seine Ausschüttung ohne Unterbrechung mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19,0 Prozent angehoben. Zuletzt lagen die Steigerungen zwar nur noch im mittleren einstelligen Prozentbereich, doch weiteres Wachstum ist zu erwarten. Das macht die Aktie nach dem verbesserten Ausblick zu einem Fall für die Watchliste und einem Kauf in der nächsten Korrektur, wenn der Sicherheitspuffer wieder etwas höher ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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