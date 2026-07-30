"Trotz der äußerst instabilen Lage im Nahen Osten": MTU hebt Prognose an

Der bereinigte Umsatz legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro zu. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 5 Prozent auf 692 Millionen Euro. Der bereinigte Nettogewinn erhöhte sich ebenfalls um 5 Prozent auf 502 Millionen Euro.

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines ist mit Rückenwind ins zweite Halbjahr gestartet. Das Unternehmen steigerte Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 und erhöht nun seine Prognose für den freien Cashflow. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vorstandschef Dr. Johannes Bussmann sieht das Unternehmen trotz geopolitischer Unsicherheiten auf Kurs. "Trotz der äußerst instabilen Lage im Nahen Osten konnten wir in den ersten sechs Monaten des Jahres starke Ergebnisse erzielen." Der Konflikt habe die Geschäfte bislang nicht belastet. "Wir verzeichnen sowohl im [Neugeschäft mit Triebwerken als auch im Wartungs- und Reparaturgeschäft] eine anhaltend hohe Nachfrage, ohne dass strukturelle Veränderungen zu verzeichnen sind und ohne dass Aufträge storniert wurden."

An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die MTU-Aktie legte im Xetra-Handel zeitweise um 2,3 Prozent auf 364,80 Euro zu (Stand 9:31 Uhr MESZ).

Cashflow entwickelt sich besser als erwartet

Besonders stark entwickelte sich der freie Cashflow. Er stieg im ersten Halbjahr um 39 Prozent auf 294 Millionen Euro. Die Cash Conversion Rate erreichte 59 Prozent und lag damit über den Erwartungen des Unternehmens.

Finanzchefin Katja Garcia Vila erklärte: "Unsere Cash-Conversion-Rate von 59 Prozent übertrifft unsere Erwartungen für das Gesamtjahr deutlich." Deshalb rechnet MTU nun für 2026 mit einer Cash Conversion Rate zwischen 50 und 60 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen 45 bis 55 Prozent in Aussicht gestellt. Alle übrigen Jahresziele bleiben unverändert.

MTU peilt weiterhin einen bereinigten Umsatz zwischen 9,2 und 9,7 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 1,35 und 1,45 Milliarden Euro an.

Wartungsgeschäft bleibt Wachstumstreiber

Den größten Beitrag zum Wachstum lieferte erneut das Wartungsgeschäft. Der Umsatz in diesem Bereich stieg um 21 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Auch das Militärgeschäft entwickelte sich mit einem Plus von 15 Prozent auf 298 Millionen Euro deutlich positiv.

Der Auftragsbestand erhöhte sich bis Ende Juni um 3 Prozent auf 30,4 Milliarden Euro. Laut Garcia Vila entspricht das einer Produktionsauslastung von mehr als drei Jahren. Zusätzliche Aufträge im Wert von rund 500 Millionen US-Dollar von der Farnborough International Airshow sind darin noch nicht enthalten.

Investitionen und Wasserstoff-Pläne

MTU investierte im ersten Halbjahr 173 Millionen Euro in Sachanlagen und baute vor allem Produktionskapazitäten in Deutschland und am US-Standort Fort Worth aus.

Zudem treibt der Konzern seine Wasserstoffstrategie voran. Bussmann sagte: "Wir möchten unsere Arbeit am 'Flying Fuel Cell'-Projekt im Rahmen eines Joint Ventures mit Airbus bündeln [...] und gemeinsam daran arbeiten, den ersten Wasserstoff-Brennstoffzellenmotor der zivilen Luftfahrt auf den Markt zu bringen." Der Start des Gemeinschaftsunternehmens wird für 2027 angestrebt.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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