BAE Systems erhöht Prognose dank Rüstungsboom - Aktie legt leicht zu
- BAE erhöht Umsatzziel auf acht bis zehn Prozent
- Bereinigtes Ebitziel zehn bis zwölf Prozent
- Profit aus Nahostgeschäft und H1 Ergebnisplus
LONDON (dpa-AFX) - Angesichts des Rüstungsbooms steckt sich BAE Systems höhere Jahresziele. Der Umsatz soll im Vergleich zum Vorjahr zwischen acht und zehn Prozent zulegen, wie der britische Rüstungskonzern am Donnerstag mitteilte. Bisher waren sieben bis neun Prozent Umsatzwachstum angepeilt. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) soll statt um neun bis elf nun um zehn bis zwölf Prozent steigen.
"Die globale Bedrohungslage bleibt äußerst volatil und die Regierungen reagieren mit einer anhaltenden Erhöhung ihrer Verteidigungsbudgets", sagte Firmenchef Charles Woodburn laut Mitteilung. BAE Systems profitiert vom Iran-Krieg, weil der Rüstungskonzern einige wichtige Kunden im Nahen Osten hat. Außerdem rüsten auch die Nato-Staaten weiter auf.
Im ersten Halbjahr legte der Umsatz von BAE Systems währungsbereinigt um neun Prozent auf 15,8 Milliarden Pfund (18,4 Mrd Euro) zu. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) stieg bei ausgeklammerten Währungseffekten um elf Prozent auf 1,7 Milliarden Pfund. Damit schnitt der Rüstungskonzern etwa wie erwartet ab. Die Aktie legte im frühen Handel etwas mehr als ein Prozent zu und baute damit das Kursplus in diesem Jahr auf rund ein Fünftel aus./niw/lew/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BAE Systems Aktie
Die BAE Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 23,82 auf Tradegate (30. Juli 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BAE Systems Aktie um +3,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,26 %.
Die Marktkapitalisierung von BAE Systems bezifferte sich zuletzt auf 69,54 Mrd..
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000GBP.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BAE Systems - 866131 - GB0002634946
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BAE Systems. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Spannend wie sich aktuell Rheinmetall und BAE in dieser "Sondersituation" verhalten. Rheinmetall fällt ja eher. BAE ist vermutlich auch wegen der Beteiligung der Saudis spannender. Die werden vermutlich deutlich an einer Raketenabwehr arbeiten müssen und hier zwangsläufig auf BAE zurückgreifen. Die KI hat auch eine Meinung zu den beiden Werten auch wenn die eher wenig in die Tiefe geht:
Hier ist ein vergleichender Überblick zur Aktienmarkt-Bewertung von Rheinmetall und BAE Systems mit Fokus auf Marktkapitalisierung, Wachstumsaussichten, Gewinn je Aktie (EPS), Auftragslage und Hauptaktionären:
📊 1. Marktkapitalisierung (Unternehmenswert am Aktienmarkt)
Rheinmetall
- Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei etwa €70 – 80 Mrd., Schwankungen durch Kursbewegungen inklusive.
BAE Systems
- Die Marktkapitalisierung wird rund €74 – 75 Mrd. angegeben (entspricht ~£60 – 62 Mrd.).
Vergleich:
Beide Unternehmen haben eine ähnliche Größe im Aktienmarkt‐Wert, wobei BAE im FTSE 100 und Rheinmetall im deutschen DAX stark vertreten sind. Die Schwankungen hängen vom jeweiligen Aktienkurs und Währungseffekten ab (EUR vs. GBP).
📈 2. Wachstumsaussichten
Rheinmetall
- Starkes top-line Wachstum und hohe Erwartungen: Umsatz und Gewinn sollen in den nächsten Jahren deutlich steigen (z. B. 2026, 2027).
- Auftragsbestand historisch hoch, der Markt rechnet mit weiterem deutlichem Wachstum, insbesondere durch erhöhte europäische Verteidigungsausgaben.
- Bewertungen wie KGV laufen weit über historischen Mittelwerten, was auf hohe Wachstumsphantasie hindeutet.
BAE Systems
- Auch BAE weist verlässliches und solides Wachstum auf, getrieben durch hohe Staatsausgaben (UK, USA, weitere NATO-Partner).
- Die Prognose für Umsatz- und Gewinnwachstum liegt moderat im hohen einstelligen Prozentbereich, aber basiert auf einer breiteren Ertragsbasis.
Vergleich:
- Rheinmetall präsentiert sich als stärker wachstumsorientiert, teils mit ambitionierten Zielen.
- BAE wächst stabil und global diversifizierter, dabei mit weniger starkem Wachstumssprung, aber mit verlässlicherem Fundament.
💰 3. Gewinn je Aktie (EPS) & Bewertung
Rheinmetall
- Historisch hohe Bewertungsmultiples (z. B. hohes KGV im Vergleich zur Peer Group).
- Fundamentale Schätzungen zeigen, dass das KGV weiter sinken könnte, wenn Gewinne steigen – aber aktuell bleibt die Bewertung relativ teuer im Vergleich zu klassischen Verteidigern.
BAE Systems
- EPS-Wachstum ist stabil, z. B. 68,5 pence vs. 63,2 pence im Vorjahr (Steigerung).
- Bewertungskennzahlen wie KGV ≈ 29 – 31x (in einigen Finanzdaten) liegen deutlich unter demjenigen von Rheinmetall-Aktien.
Vergleich:
BAE ist valuationstechnisch günstiger und bietet oft ein stabileres Bewertungsniveau, während Rheinmetall hohe Bewertungen wegen Wachstumserwartungen reflektiert.
🧾 4. Auftragslage (Order Backlog)
Rheinmetall
- Sehr hoher Auftragsbestand, branchenweit historisch weit oben und bietet mehrjährige Auslastung.
BAE Systems
- Ebenfalls sehr großer Auftragsbestand (über £80 Mrd.) – Rekordhöhen gemeldet, was zukünftige Umsätze sichert.
Vergleich:
Beide Unternehmen haben starke Auftragsbücher, wobei Rheinmetall im europäischen Waffenmarkt massiv profitiert und BAE durch globale Großaufträge sowie integrierte Verteidigungssysteme.
👥 5. Hauptaktionäre / Eigentümerstruktur
Rheinmetall
- Klassisch breite Streubesitz-Struktur, viele institutionelle Investoren über europäische Aktienbesitzer. (Konkrete Hauptaktionäre aus Quellen fehlen aktuell.)
BAE Systems
- Größere institutionelle Investoren wie Capital Research & Management, BlackRock, Invesco, Fidelity u. a. gehalten, was eine diversifizierte Aktionärsbasis zeigt.
Vergleich:
BAE weist detaillierte institutionelle Beteiligungen aus, während Rheinmetall traditionell eher über verschiedene europäische Fonds und Privatanleger gestreut ist.
📌 Fazit – Bewertungsvergleich
|Kategorie
|Rheinmetall
|BAE Systems
|Marktkapitalisierung
|~70–80 Mrd. €
|~74 Mrd. €
|Wachstumsaussichten
|Stark, hohes Zukunftswachstum
|Stabil, moderates Wachstum
|EPS & Bewertung
|Teuer bewertet, hohe KGVs
|Bewertungsmäßig konservativer
|Order Backlog
|Sehr hoch
|Ebenfalls sehr hoch
|Hauptaktionäre
|Breiter Streubesitz
|Deutliche institutionelle Besitzstruktur
👉 Kurz gesagt:
- Rheinmetall wird vom Markt stärker als Wachstumswert mit hohem Zukunftspotenzial bewertet – entsprechend höhere Multiples und Risiko.
- BAE Systems bietet ein solideres, global diversifiziertes Geschäftsmodell mit stabilen Erträgen und attraktiveren Bewertungskennzahlen für konservative Anleger.
Über 25% vom ATH abgetaucht, eventuell gute Möglichkeit hier wieder einzusteigen mit Anfangsposition.
Die Analysten von Bernstein sind der Ansicht, dass der Rüstungskonzern Rheinmetall in den kommenden Jahren weiterhin Aufträge erhalten werde, da die Nachfrage das Angebot übersteige und frühzeitige Kapazitätserweiterungen das Wachstum antrieben. Aber nach der ersten Phase der Bestandsauffüllung und während des Übergangs zu langfristigen Investitionen befürchten die Analysten einen perfekten Sturm bei kurzzyklischen Produkten (gepanzerte Fahrzeuge, Granaten).
Ein Übergang zu einem langzyklischen Portfolio werde lang und kostspielig sein, so Bernstein. Die Analysten erwarten für bereits positionierte Akteure mit günstigeren Bewertungen attraktivere Risiko-Rendite-Profile. Der Favorit von Bernstein ist BAE Systems.