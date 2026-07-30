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    BAE Systems erhöht Prognose dank Rüstungsboom - Aktie legt leicht zu

    Für Sie zusammengefasst
    • BAE erhöht Umsatzziel auf acht bis zehn Prozent
    • Bereinigtes Ebitziel zehn bis zwölf Prozent
    • Profit aus Nahostgeschäft und H1 Ergebnisplus
    BAE Systems erhöht Prognose dank Rüstungsboom - Aktie legt leicht zu
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Angesichts des Rüstungsbooms steckt sich BAE Systems höhere Jahresziele. Der Umsatz soll im Vergleich zum Vorjahr zwischen acht und zehn Prozent zulegen, wie der britische Rüstungskonzern am Donnerstag mitteilte. Bisher waren sieben bis neun Prozent Umsatzwachstum angepeilt. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) soll statt um neun bis elf nun um zehn bis zwölf Prozent steigen.

    "Die globale Bedrohungslage bleibt äußerst volatil und die Regierungen reagieren mit einer anhaltenden Erhöhung ihrer Verteidigungsbudgets", sagte Firmenchef Charles Woodburn laut Mitteilung. BAE Systems profitiert vom Iran-Krieg, weil der Rüstungskonzern einige wichtige Kunden im Nahen Osten hat. Außerdem rüsten auch die Nato-Staaten weiter auf.

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    Im ersten Halbjahr legte der Umsatz von BAE Systems währungsbereinigt um neun Prozent auf 15,8 Milliarden Pfund (18,4 Mrd Euro) zu. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) stieg bei ausgeklammerten Währungseffekten um elf Prozent auf 1,7 Milliarden Pfund. Damit schnitt der Rüstungskonzern etwa wie erwartet ab. Die Aktie legte im frühen Handel etwas mehr als ein Prozent zu und baute damit das Kursplus in diesem Jahr auf rund ein Fünftel aus./niw/lew/zb

    BAE Systems

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    ISIN:GB0002634946WKN:866131
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BAE Systems Aktie

    Die BAE Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 23,82 auf Tradegate (30. Juli 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BAE Systems Aktie um +3,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von BAE Systems bezifferte sich zuletzt auf 69,54 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000GBP.





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