BAE Systems erhöht Prognose dank Rüstungsboom - Aktie legt leicht zu

LONDON (dpa-AFX) - Angesichts des Rüstungsbooms steckt sich BAE Systems höhere Jahresziele. Der Umsatz soll im Vergleich zum Vorjahr zwischen acht und zehn Prozent zulegen, wie der britische Rüstungskonzern am Donnerstag mitteilte. Bisher waren sieben bis neun Prozent Umsatzwachstum angepeilt. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) soll statt um neun bis elf nun um zehn bis zwölf Prozent steigen.

"Die globale Bedrohungslage bleibt äußerst volatil und die Regierungen reagieren mit einer anhaltenden Erhöhung ihrer Verteidigungsbudgets", sagte Firmenchef Charles Woodburn laut Mitteilung. BAE Systems profitiert vom Iran-Krieg, weil der Rüstungskonzern einige wichtige Kunden im Nahen Osten hat. Außerdem rüsten auch die Nato-Staaten weiter auf.