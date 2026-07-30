ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro
- JPMorgan belässt BASF auf Underweight mit 40 Euro
- BASF profitierte im 2. Quartal von Sondereffekten
- Studie von Chetan Udeshi Weitergabe 30.07.2026
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe im zweiten Quartal auch von Sondereffekten profitiert, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 51,55 auf Tradegate (30. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +5,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,03 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,87 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -21,77 %/+19,30 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 40 Euro
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Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
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Das Ganze könnte womöglich weniger als die Summe seiner Teile
sein. Auf den BASF-Konzern könnte diese etwas verdrehte Logik
zutreffen, denn nach Informationen aus Finanz- und
Unternehmenskreisen könnte die Agrarsparte des Konzerns beim
geplanten Börsengang auf eine Bewertung zwischen 20 und 30
Milliarden Euro kommen, wie das HANDELSBLATT (kostenpflichtig)
darlegt:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/basf-konzern-strebt-beim-boersengang-der-agrarsparte-mega-bewertung-an/100238474.html
Grund für die verdrehte Logik ist, dass der BASF-Konzern beim Börsengang der Agrarsparte eine Mega-Bewertung anstrebt. Die Sparte soll 2027 an die Börse. In Finanzkreisen wird mit einer Bewertung zwischen 20 und 30 Milliarden Euro gerechnet – mehr als der Hälfte des Börsenwerts der gesamten BASF-Gruppe.
Da der gesamte Konzern derzeit an der Börse 42 Milliarden Euro wert ist, die Agrarsparte aber nur ein Sechstel zum Umsatz beisteuert, zeigt diese Bewertung vor allem eines: wie skeptisch Investoren dem BASF-Konglomerat aus Chemie, Kunststoff und Agrar gegenüberstehen…
Aktuell scheinen die Dividenden gesichert.