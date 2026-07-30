JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 51,55 auf Tradegate (30. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +5,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,03 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,87 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -21,77 %/+19,30 % bedeutet.