Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 30.07. - SMI stark +0,75 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:54) bei 25.373,37 PKT und steigt um +0,02 %.
Top-Werte: Symrise +6,21 %, Brenntag +2,73 %, MTU Aero Engines +2,72 %
Flop-Werte: adidas -16,32 %, SAP -1,45 %, Rheinmetall -1,07 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:46) bei 32.061,08 PKT und fällt um -0,31 %.
Top-Werte: Fraport +3,02 %, AUMOVIO +2,86 %, Lanxess +2,79 %
Flop-Werte: Knorr-Bremse -9,46 %, Kion Group -6,36 %, Nemetschek -6,19 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:27) bei 3.830,76 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: Draegerwerk +4,73 %, AIXTRON +2,46 %, Carl Zeiss Meditec +2,41 %
Flop-Werte: Nemetschek -6,19 %, TeamViewer -3,98 %, Kontron -2,99 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.263,63 PKT und gewinnt bisher +0,52 %.
Top-Werte: ING Group +3,19 %, Schneider Electric +3,03 %, BBVA +2,63 %
Flop-Werte: adidas -16,32 %, Anheuser-Busch InBev -1,70 %, Sanofi -1,54 %
Der ATX steht bei 6.345,77 PKT und gewinnt bisher +0,37 %.
Top-Werte: Andritz +7,26 %, Lenzing +4,75 %, Wienerberger +2,97 %
Flop-Werte: Erste Group Bank -2,02 %, voestalpine -1,43 %, PORR -1,25 %
Der SMI bewegt sich bei 14.516,02 PKT und steigt um +0,75 %.
Top-Werte: Holcim +2,98 %, Givaudan +2,57 %, Kuehne + Nagel International +2,33 %
Flop-Werte: Logitech International -1,14 %, Partners Group Holding +0,08 %, Swisscom +0,11 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.453,26 PKT und steigt um +0,59 %.
Top-Werte: Bouygues +7,93 %, Eiffage +4,40 %, Carrefour +3,19 %
Flop-Werte: Stellantis -4,05 %, Bureau Veritas -3,29 %, Renault -3,19 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (08:57:23) bei 3.214,98 PKT und fällt um -0,63 %.
Top-Werte: Nordea Bank Abp +1,42 %, Alfa Laval +1,30 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,15 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,69 %, Getinge (B) -0,05 %, SKF (B) +0,02 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.405,00 PKT und gewinnt bisher +0,71 %.
Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,28 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,15 %, Viohalco +0,53 %
Flop-Werte: Jumbo -2,18 %, Piraeus Port Authority -2,18 %, Public Power -1,99 %
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