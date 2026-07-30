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    Tradingchance

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    Deutsche Bank-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

    Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung zumindest auf 34 Euro ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

    Die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) konnte in den vergangenen Wochen einen großen Teil der im Februar und März 2026 erlittenen Kursverluste aufholen. Verzeichnete die Aktie noch am 23.3.26 bei 23,82 Euro ein Jahrestief, so notiert sie nach der Veröffentlichung des Rekordergebnisses für das zweite Quartal bei 31,40 Euro.

    Wegen der starken Quartalszahlen und des bestätigten Ausblickes bestätigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 41 Euro (RBC Capital Markets) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Deutsche Bank-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung zumindest auf 34 Euro ausweiten, in die Nähe des alten Jahreshochs, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 32 Euro  

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 32 Euro, BV 1, ISIN: DE000PL9YL32, Bewertungstag 18.12.26, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 31,40 Euro mit 2,77 – 2,79 Euro quotiert.

    Kann die Deutsche Bank-Aktie in spätestens einem Monat auf 34 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,95 Euro (+42 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,07 Euro  

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,07 Euro, BV 1, ISIN:  DE000MR1SJZ2, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 31,40 Euro mit 2,46 – 2,47 Euro taxiert.

    Legt die Deutsche Bank-Aktie auf 34 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 4,93 Euro (+99 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,01 Euro  

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,01 Euro, BV 1, ISIN:  DE000WA5EQB6, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 31,40 Euro mit 3,40 – 3,41 Euro gehandelt.

    Beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 34 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,99 Euro (+76 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Deutsche Bank-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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