Deutsche Wirtschaft mit Mini-Wachstum im zweiten Quartal
Für Sie zusammengefasst
- Deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal minimal gewachsen
- BIP zum Vorquartal um 0,2 Prozent leicht gestiegen
- Wachstum trotz Belastungen durch Iran-Krieg erhalten
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg im zweiten Quartal minimal gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte zum Vorquartal um 0,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten errechnet hat./ben/ceb/DP/jsl
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