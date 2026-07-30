Dr. Eckhard Schulte (MainSky): Fed verwirrt die Finanzmärkte – Aktien, Anleihen und Dollar unter Druck

Einerseits schien Warsh damit zufrieden zu sein, dass die Finanzmärkte in den vergangenen Wochen die monetären Konditionen durch steigende (reale) Renditen restriktiver gestaltet haben. Dies klang fast so, als habe die Fed ihren Job an die Finanzmärkte „outgesourct“. Andererseits ließ er erneut keinen Zweifel daran, dass die Fed es mit dem 2%-Inflationsziel sehr ernst meint und hier liefern wird. Aber schlüssig erklären, warum die Fed bzw. das Board den drei Abweichlern, die die Zinsen erhöhen wollten, nicht gefolgt ist, konnte er nicht.

„If you can't convince them, confuse them“ – dieses Zitat vom 33. US-Präsidenten Harry S. Truman war wohl auch das Motto von Fed-Chairman Kevin Warsh auf der Pressekonferenz nach der Entscheidung, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Sein Ansatz, auf jede Form der Forward Guidance zu verzichten, macht eine schlüssige Analyse der Fed-Politik für die Börse extrem schwierig.

Die Märkte müssen sich an diese Form der Kommunikation erst gewöhnen – die damit verbundene hohe Unsicherheit ist eine Belastung sowohl für Aktien, langlaufende Anleihen als auch für den US-Dollar.









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Über die MainSky Asset Management AG

Seit 2001 steht die MainSky Asset Management AG für bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit dem Fokus auf Familienvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren. MainSky ist spezialisiert auf das Management von liquiden Assets. Mehrwert wird generiert, indem das Performancepotenzial für einzelne Märkte bzw. Marktsegmente aus makroökonomischen Fundamentalanalysen abgeleitet und die Portfoliostruktur aktiv auf die erwarteten Marktbedingungen ausgerichtet wird. Analyse und Meinungsbildung werden durch eigens entwickelte quantitative Modelle unterstützt. Dennoch gibt es keine Modellgläubigkeit und es erfolgt immer eine ökonomische Interpretation aller Informationen hin zu einem ökonomisch plausiblen Marktbild. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit einem Team von acht Mitarbeitern rund 680 Millionen Euro in mehreren Spezialfonds, Managed Accounts und dem vermögensverwaltenden MainSky Macro Allocation Fund.

Über den MainSky Macro Allocation Fund

Der MainSky Macro Allocation Fund bietet Investoren Zugang zu den globalen Aktien- und Rentenmärkten und orientiert sich an der gleichnamigen und seit 2007 mit einem Track Record und einem herausragendem Rendite-Risiko-Verhältnis ausgestatteten Anlagestrategie. Der Investmentansatz konnte in der Vergangenheit durch konstant gute Ergebnisse überzeugen. Gerade in schwierigen Marktphasen wie der Finanzmarkt- und der Corona-Krise 2008 zeigte sich die Überlegenheit der Strategie durch erfolgreichen Kapitalerhalt. Grundlage des Ansatzes ist eine Makro- bzw. Top-Down-Analyse, aus der heraus das Management die jeweiligen Asset-Klassen und Marktsegmente allokiert. Die Finanzmärkte sind weitgehend mikro-effizient, aber makro-ineffizient. Das Fondsmanagement nutzt diese makroökonomischen Ineffizienzen durch eine flexible Assetklassen-, Sektor-, Faktor- & Länderallokation aus. Die Umsetzung der Aktienquote über ETFs ermöglicht zudem eine Partizipation an verschiedenen Faktorprämien (z.B. Low Volatility, Growth). Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine mittelfristige absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an. Der MainSky Macro Allocation Fund ist ein Artikel 8–Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.

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