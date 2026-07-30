Wo bleibt der Gewinn? Adidas-Aktie bricht nach den Zahlen zweistellig ein

Grund für die Bruchlandung war nicht der starke Umsatz der Herzogenauracher, sondern in einer überraschend hohen Kostenlast.

Die Adidas-Aktie ist nach der Vorlage der Earnings kräftig unter die Räder geraten und markiert damit einen der schwärzesten Handelstage der jüngeren Unternehmensgeschichte. Kurz nach Xetra-Start notieren die Papiere 17 Prozent im Minus bei rund 151 Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Konzern steigerte seinen währungsbereinigten Umsatz im zweiten Quartal um 14 Prozent auf 6,74 Milliarden Euro und lag damit leicht über der Konsensschätzung von 13 Prozent. Getrieben wurde das Wachstum vor allem vom Performance-Segment mit einem Plus von 39 Prozent, angefeuert durch Fußball und die Fußball-Weltmeisterschaft sowie das Laufsegment.

Das Lifestyle-Geschäft dagegen legte nur um 2 Prozent zu. Nordamerika wuchs mit 17 Prozent besonders stark, während Europa mit 6 Prozent unter den Erwartungen blieb. Auch die Bruttomarge überraschte positiv und kletterte auf 52,5 Prozent, begünstigt durch einen hohen Vollpreisanteil und Zollrückerstattungen.

Beim Gewinn zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das EBIT sank auf 574 Millionen Euro und verfehlte die Konsensschätzung von rund 623 Millionen Euro um etwa 8 Prozent. Auslöser war ein unerwartet kräftiger Anstieg der operativen Kosten, insbesondere im Marketing rund um die Weltmeisterschaft, sowie höhere Overhead-Kosten durch das überdurchschnittlich gewachsene eigene Einzelhandelsgeschäft.

Für das Gesamtjahr hob Adidas sein Umsatzziel leicht an, von zuvor hohem einstelligem auf 9 bis 10 Prozent Wachstum. Das EBIT-Ziel von rund 2,3 Milliarden Euro bestätigte der Konzern jedoch unverändert und blieb damit deutlich unter der Konsenserwartung von etwa 2,5 Milliarden Euro.

Analysten halten trotz des Kurscrashs an ihren Kaufempfehlungen fest. Die UBS verweist auf die zuletzt starke Kursperformance und die damit verbundene angespannte Positionierung vieler Investoren als Grund für die heftige negative Reaktion.

Jefferies kritisiert vor allem die fehlende Margenhebelwirkung trotz starken Wachstums und erwartet dazu Nachfragen beim anstehenden Analystencall. Die DZ Bank sieht zudem das schwache Schuh-Wachstum von nur einem Prozent als zusätzlichen Belastungsfaktor, lobt aber die überraschend robuste Bruttomarge als stimmungsaufhellend. Mittel- und langfristig gehen alle drei Häuser weiterhin von einer soliden Positionierung des Konzerns aus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,63 % und einem Kurs von 150,7EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 158,18 € , was eine Steigerung von +4,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar