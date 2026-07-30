🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Schock für Anleger

    4733 Aufrufe 4733 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wo bleibt der Gewinn? Adidas-Aktie bricht nach den Zahlen zweistellig ein

    Nach den Quartalszahlen bricht die Adidas-Aktie um mehr als 16 Prozent ein. Nicht der Umsatz ist das Problem, sondern explodierende Kosten. Drei große Analysehäuser bleiben trotzdem bei ihrem positiven Urteil zur Aktie.

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas-Aktie stürzt nach Quartalszahlen 17 Prozent
    • Unerwartet hohe operative Kosten drücken das EBIT
    • Analysten behalten Kaufempfehlungen trotz Kurscrash
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Schock für Anleger - Wo bleibt der Gewinn? Adidas-Aktie bricht nach den Zahlen zweistellig ein
    Foto: Seth Wenig/AP/dpa

    Die Adidas-Aktie ist nach der Vorlage der Earnings kräftig unter die Räder geraten und markiert damit einen der schwärzesten Handelstage der jüngeren Unternehmensgeschichte. Kurz nach Xetra-Start notieren die Papiere 17 Prozent im Minus bei rund 151 Euro.

    Grund für die Bruchlandung war nicht der starke Umsatz der Herzogenauracher, sondern in einer überraschend hohen Kostenlast.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG!
    Short
    191,45€
    Basispreis
    4,03
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    156,71€
    Basispreis
    1,04
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Konzern steigerte seinen währungsbereinigten Umsatz im zweiten Quartal um 14 Prozent auf 6,74 Milliarden Euro und lag damit leicht über der Konsensschätzung von 13 Prozent. Getrieben wurde das Wachstum vor allem vom Performance-Segment mit einem Plus von 39 Prozent, angefeuert durch Fußball und die Fußball-Weltmeisterschaft sowie das Laufsegment.

    Das Lifestyle-Geschäft dagegen legte nur um 2 Prozent zu. Nordamerika wuchs mit 17 Prozent besonders stark, während Europa mit 6 Prozent unter den Erwartungen blieb. Auch die Bruttomarge überraschte positiv und kletterte auf 52,5 Prozent, begünstigt durch einen hohen Vollpreisanteil und Zollrückerstattungen.

    adidas

    -16,65 %
    -15,78 %
    -16,83 %
    +22,20 %
    -8,40 %
    -1,77 %
    -40,90 %
    +22,63 %
    +1.507,45 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW
    adidas direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Beim Gewinn zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das EBIT sank auf 574 Millionen Euro und verfehlte die Konsensschätzung von rund 623 Millionen Euro um etwa 8 Prozent. Auslöser war ein unerwartet kräftiger Anstieg der operativen Kosten, insbesondere im Marketing rund um die Weltmeisterschaft, sowie höhere Overhead-Kosten durch das überdurchschnittlich gewachsene eigene Einzelhandelsgeschäft.

    Für das Gesamtjahr hob Adidas sein Umsatzziel leicht an, von zuvor hohem einstelligem auf 9 bis 10 Prozent Wachstum. Das EBIT-Ziel von rund 2,3 Milliarden Euro bestätigte der Konzern jedoch unverändert und blieb damit deutlich unter der Konsenserwartung von etwa 2,5 Milliarden Euro.

    Analysten halten trotz des Kurscrashs an ihren Kaufempfehlungen fest. Die UBS verweist auf die zuletzt starke Kursperformance und die damit verbundene angespannte Positionierung vieler Investoren als Grund für die heftige negative Reaktion.

    Jefferies kritisiert vor allem die fehlende Margenhebelwirkung trotz starken Wachstums und erwartet dazu Nachfragen beim anstehenden Analystencall. Die DZ Bank sieht zudem das schwache Schuh-Wachstum von nur einem Prozent als zusätzlichen Belastungsfaktor, lobt aber die überraschend robuste Bruttomarge als stimmungsaufhellend. Mittel- und langfristig gehen alle drei Häuser weiterhin von einer soliden Positionierung des Konzerns aus.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,63 % und einem Kurs von 150,7EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 158,18, was eine Steigerung von +4,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Schock für Anleger Wo bleibt der Gewinn? Adidas-Aktie bricht nach den Zahlen zweistellig ein Nach den Quartalszahlen bricht die Adidas-Aktie um mehr als 16 Prozent ein. Nicht der Umsatz ist das Problem, sondern explodierende Kosten. Drei große Analysehäuser bleiben trotzdem bei ihrem positiven Urteil zur Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     